Пакеты с санкциями: как Белоруссия сопротивляется давлению Запада после выборов 2020 года

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель распространил заявление, приуроченное к годовщине президентских выборов в Белоруссии, призвав власти республики «прекратить все репрессии» против гражданского общества. Боррель назвал результаты выборов, на которых победил Александр Лукашенко, сфальсифицированными и заявил, что отмена санкций ЕС в отношении Белоруссии будет возможна, только когда власти страны реабилитируют всех политзаключённых и проведут новые выборы под наблюдением ОБСЕ. Эксперты отмечают, что Минск находится под несколькими пакетами западных рестрикций, однако белорусский президент полностью контролирует ситуацию в республике и не пойдёт на уступки ЕС и США.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выпустил заявление по случаю годовщины президентских выборов в Белоруссии, в котором призвал власти страны «прекратить все репрессии» против гражданского общества.

«Режим запустил отлично скоординированную кампанию по подавлению и запугиванию гражданского общества и защитников прав человека, а также по методичному уничтожению неправительственных организаций и независимых СМИ, имея конечной целью желание заставить замолчать все оставшиеся независимые голоса и лишить белорусское общество пространства для гражданской деятельности», — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Европейского совета.

В своём заявлении Боррель назвал прошедшие в 2020 году выборы в республике, на которых победил Александр Лукашенко, сфальсифицированными и заявил о готовности ЕС рассмотреть дальнейшие репрессивные меры в отношении Минска. Также глава европейской дипломатии озвучил условия, при выполнении которых будет возможно снятие ограничительных мер в отношении Белоруссии.

«Отмена санкций ЕС будет возможна лишь в том случае, если белорусские власти начнут полностью придерживаться демократических принципов и концепции верховенства права, станут исполнять обязательства в отношении прав человека и полностью откажутся от репрессий. Режим должен выпустить на свободу и безусловно реабилитировать более 600 политзаключённых, а также начать серьёзный, заслуживающий доверия и всеобъемлющий политический процесс, венцом которого станет проведение свободных и честных выборов под наблюдением ОБСЕ/БДИПЧ», — говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам.

В заключение Жозеп Боррель отметил, что «ЕС остаётся единогласным в стремлении и дальше поддерживать народ Белоруссии, в том числе путём предоставления экстренной помощи жертвам притеснения и независимым СМИ, а также гуманитарной помощи гражданскому населению».

Непризнанные выборы

Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК республики, на них победил Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Основной оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала чуть более 10% голосов. Остальные кандидаты получили менее чем по 2%.

Белорусская оппозиция отказалась признавать итоги выборов, обвинив власть в фальсификации результатов голосования, а Тихановская объявила себя их победителем. В стране начались массовые протестные акции, которые нередко перерастали в беспорядки и столкновения с полицией.

© REUTERS/Vasily Fedosenko

Вскоре после начала протестов Светлана Тихановская покинула Белоруссию и выехала в Литву.

18 августа Европарламент принял резолюцию, в которой депутаты отказались признавать переизбрание Лукашенко и заявили, что выборы прошли с нарушениями. В тексте резолюции выражалась поддержка оппозиционерам и шла речь о передаче им власти.

Кроме того, в документе говорилось, что ЕС должен расценивать Тихановскую как избранного президента и временную главу государства, а возглавляемый ею Координационный совет оппозиции — как представителя интересов белорусского народа.

Вслед за Европарламентом решение о непризнании выборов в Белоруссии приняли и лидеры стран ЕС на специально созванном по этому поводу экстренном саммите.

Аналогичную позицию озвучил и Госдеп США. 23 сентября американское внешнеполитическое ведомство распространило заявление, в котором назвало результаты белорусских выборов сфальсифицированными и нелегитимными. В Госдепартаменте сообщили, что не считают Александра Лукашенко законно избранным лидером Белоруссии.

Однако сам Лукашенко заявил, что ему не мешает отсутствие официального признания итогов выборов со стороны стран Запада.

«Абсолютно нет, мы выборы проводили, как и Россия (кстати, как и любое другое государство), для Беларуси. Это наше внутреннее дело... Конечно, не очень это приятно, если искренне, но уж так, чтобы это меня убивало, — абсолютно нет», — сказал белорусский лидер в интервью телеканалу «Россия».

Санкционное давление

После непризнания белорусских выборов Евросоюз пригрозил республике введением санкций. Первый пакет рестрикций вступил в силу 1 октября 2020 года, затронув более 40 белорусских чиновников. Через месяц был принят второй пакет, в котором ограничения касались самого Лукашенко и его сына Виктора, который на тот момент работал помощником президента по нацбезопасности.

В декабре 2020 года ЕС принял третий пакет санкций, который содержал меры экономического характера. Тогда под ограничения подпали 29 человек, а также семь юридических лиц. Среди пострадавших компаний оказались такие крупные предприятия, как ЗАО «Белтехэкспорт», ОАО «Агат — электромеханический завод», АО «140-й ремонтный завод» и Минский завод колёсных тягачей.

© REUTERS/Vasily Fedosenko

21 июня 2021 года ЕС ввёл четвёртый пакет рестрикций. Санкции были введены против 78 белорусских граждан и восьми организаций.

Тогда же, в конце июня, Евросоюз объявил и о вводе секторальных санкций против белорусской экономики. Новые меры включали в себя ограничения в отношении торговли нефтепродуктами, хлористым калием, продуктами для производства табачных изделий. Также вводился запрет на поставку в республику продукции двойного назначения.

Кроме того, Евросоюз ограничил Белоруссии доступ к рынкам капитала ЕС, а также ввёл запрет на оказание страховых услуг государственным структурам и агентствам страны.

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Персональные санкции в отношении белорусских государственных деятелей и организаций также ввели США, Великобритания и Канада.

По данным американских СМИ, не исключено, что к годовщине президентских выборов Вашингтон введёт новые санкции в отношении республики. Об этом, в частности, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в конгрессе США, при этом не уточнив, кого именно могут коснуться новые ограничительные меры.

Ранее Светлана Тихановская, которую западные СМИ и политики называют лидером белорусской оппозиции, встретилась с президентом США Джо Байденом. По её словам, она обратилась к американскому лидеру с просьбой усилить давление на Белоруссию и передала ему список компаний, важных для экономики страны.

Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский считает, что последнее заявление Жозепа Борреля носит дежурный характер и повторяет все основные пункты уже сформулированного подхода к белорусской ситуации.

«Кроме того, эти санкции довольно осторожные, но проблема в том, что Запад вынужден их вводить, потому как другого механизма воздействия на Лукашенко у него просто нет», — отметил эксперт.

При этом Неменский считает, что Тихановская уже не сможет сыграть какую-то существенную роль в политических раскладах, «поскольку она потеряла своё лицо и полностью слилась с образом прежней белорусской оппозиции, которая была принципиально маргинальна».

«Её слабость была неизбежна в связи с тем, что никаких других источников финансирования, кроме западных, у белорусской оппозиции нет. Соответственно, она вынуждена идти на согласие с западными требованиями. Сама Тихановская выполняет функцию технического лидера оппозиции и не является субъектом серьёзной политической деятельности», — отметил эксперт.

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич также считает, что позиция ЕС по политической ситуации в Белоруссии в ближайшее время не претерпит серьёзных изменений.

«Никто не сомневался, что ЕС не отменит санкции до полной и безоговорочной капитуляции Минска. В целом страны Запада устраивает ситуация, при которой Александр Лукашенко находится на осадном положении», — полагает эксперт.

«Но США и ЕС нет смысла ожидать диалога и уступок от лидера, который контролирует ситуацию в своей стране. Притом что они фактически предлагают ему капитулировать с льготной возможностью выбрать форму собственной казни», — пояснил политолог.

Что касается Тихановской, то, по мнению Межевича, несмотря на то что Запад решил сделать на неё ставку, у неё нет значимой политической биографии.

«К тому же она является ведомым объектом в международных отношениях. В целом белорусская оппозиция слепила Тихановскую из того, что было, и в итоге получила весьма скромный результат», — заключил Межевич.