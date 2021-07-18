«Творческий подход»: что стоит за обвинениями Литвы в адрес Белоруссии в контрабанде радиоактивных материалов

Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис обвинил Александра Лукашенко в том, что он якобы угрожает Литве контрабандой радиоактивных материалов и наркотиков. К этим инструментам «гибридной войны» Ландсбергис причислил и самолёт Ryanair, вынужденно севший в Минске в мае этого года, а также поток нелегальных мигрантов, которые якобы целенаправленно направляет в Литву белорусская сторона. Ранее Ландсбергис на встрече глав МИД стран ЕС активно призывал ввести против Белоруссии новые санкции. Эксперты отмечают, что Литва, как и другие страны региона, хочет продемонстрировать США и ЕС свою лояльность, проводя в отношении Минска конфронтационную политику.

Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Белоруссия якобы угрожает Литве контрабандой радиоактивных материалов и наркотиков. Об этом он сказал, выступая на заседании совета правящей партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы», председателем которой он является.

«Лукашенко угрожает контрабандой в Литву радиоактивных материалов, контрабандой наркотиков через Литву», — приводит слова министра ТАСС.

По мнению Ландсбергиса, действия Белоруссии являются инструментами гибридной войны, которую якобы ведёт Минск против Вильнюса.

«Полтора месяца назад таким инструментом был захваченный самолёт, который заставили приземлиться в Минске. Сегодня им стали мигранты. Он (президент Белоруссии Александр Лукашено. — RT) может ещё придумать какие-то новые инструменты», — заявил глава внешнеполитического ведомства Литвы.

Габриэлюс Ландсбергис не в первый раз выступает с подобными заявлениями. Так, 12 июля на встрече министров иностранных дел ЕС Ландсбергис призвал Евросоюз ввести новые санкции против Белоруссии, которую он обвинил в использования против своей страны нелегальных мигрантов в качестве «политического орудия».

«Белоруссия использует нелегальных мигрантов как политическое орудие. Это не должно оставаться без ответа. Мы призываем ЕС принять пятый пакет санкций против режима Лукашенко», — потребовал литовский министр.

Белорусский фронт

Напомним, отношения Белоруссии со странами ЕС в целом и Литвой в частности обострились в мае 2021 года на фоне инцидента с самолётом компании Ryanair. Следовавший из Афин в Вильнюс рейс был вынужден приземлиться в аэропорту Минска.

После приземления самолёта белорусские силовики сняли с рейса одного из создателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он был задержан и признал свою вину в причастности к организации массовых беспорядков в республике.

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В ответ на это президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях продолжающегося политического давления на страну со стороны Запада, Белоруссия не обязана защищать ЕС от нелегалов или контрабанды. Свою позицию он ещё раз подтвердил в конце июня, в ходе выступления на церемонии, посвящённой 80-летию начала Великой Отечественной войны.

«Сегодня они взвыли. Ах, белорусы их не защищают. В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу. Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде?», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии заявил, что против его страны организовано методичное и коллективное давление со стороны стран Запада.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

РИА Новости

© Виктор Толочко

«Рушите, пытаетесь убить нашу экономику и ждёте, что мы будем тратить сотни миллионов долларов, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов? Только безумцы могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку. Боремся против этого зла, как можем. Хотите, чтобы мы, как прежде, боролись, делайте в этом направлении шаги, а не пытайтесь нас задушить. Это бесперспективно», — подчеркнул Лукашенко.

Литовские традиции

Стоит отметить, что Литва на протяжении многих лет проводит конфронтационную политику в отношении Белоруссии, а высшие должностные лица ЕС регулярно выступают с критикой Минска.

Ещё в 2005 году занимавший тогда пост президента Литвы Валдас Адамкус заявлял, что Лукашенко не даёт своему народу стать европейцами, а белорусские войска якобы могут напасть на Литву.

Но борьба Вильнюса идёт не только по политическому направлению. Так, литовская сторона последовательно выступает против строительства и пуска Белорусской АЭС. Несмотря на то, что реализация проекта была одобрена МАГАТЭ, литовский парламент объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности и в 2017 году законодательно запретил покупку, а также экспортный пропуск её электроэнергии через свои электросети. Одновременно Вильнюс активно призывает другие страны Балтии и ЕС бойкотировать белорусский проект.

Оппозиционная акция протеста в Минске в сентябре 2020 года

Reuters

© Tut.By

Кроме того, на протяжении многих лет Вильнюс активно поддерживает белорусскую оппозицию, и эта поддержка активизировалась после президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года. Напомним, согласно данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко, получивший более 80% голосов. Однако оппозиция Белоруссии заявила о фальсификациях на выборах, после чего в стране начались массовые протесты и столкновения с полицией.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, набравшая 10% голосов и объявившая себя победителем выборов, вскоре после начала акций протеста выехала в Литву. В сентябре литовский сейм признал Тихановскую избранным президентом Белоруссии.

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В начале июля этого года офис Тихановской в Вильнюсе заявил, что получил дипломатический статус. По словам оппозиционеров, Литва — «это первая страна ЕС, которая сделала этот шаг».

В ответ МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Литвы Асту Андияускене и сообщил ей о решении сократить до минимума дипломатическое представительство её страны в Белоруссии из-за систематических недружественных действий. Шаг МИД Литвы по выдаче дипломатического статуса офису Тихановской в Минске назвали «ничтожным по своим международно-правовым основаниям и последствиям».

«Придание заведомо нелегитимным структурам мнимого официального статуса так и останется иллюзорной попыткой сформировать параллельную реальность», — заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Последний год со стороны проамериканских членов ЕС идёт активное давление на Белоруссию, и Литва своей конфронтационной политикой в отношении Минска хочет выделиться среди них, отметил в разговоре с RT политолог Александр Асафов.

«В целом Люблинский треугольник (Литва, Польша и Украина) и другие подобные альянсы, в которых преимущественно состоят страны Прибалтики и Украина, не имеют никакого реального политического веса. Это аморфные объединения, их объединяет лишь лояльность к США и, соответственно, совместная работа против тех, кого они считают противниками американской модели мироустройства: России, Белоруссии и ряда других стран», — сказал эксперт.

По мнению Асафова, страны Балтии, Украина и Польша, имеющие достаточно проблемные экономики, усиливают антибелорусскую и антироссийскую риторику, чтобы обменять её на какие-то очевидные для себя финансовые либо военные преференции.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский считает, что заявления, подобные тем, которые делает глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис, призваны создать впечатление исходящей от Белоруссии угрозы, которой можно пугать собственных граждан.

«Задача, которую поставило перед собой литовское руководство, — запугать свой народ угрозой, якобы исходящей со стороны Белоруссии. Для этого используется концепция гибридной войны, которая предполагает, что война ведётся во всех сферах жизни общества. Подобные идеи страны Запада используют для того, чтобы милитаризировать все аспекты жизни и, как следствие, навязать обществу жёсткую дисциплину во всех сферах, особенно в информационной», — отметил собеседник RT.

Заявление Ландсбергиса является абсурдом, поскольку реально враждебную политику проводит именно Литва в отношении Белоруссии, оправдывая это неприятием её политической системы, подчеркнул Неменский.

«Литва, как и другие страны Прибалтики, а также Польша и Чехия, является «солдатом» холодной войны. Эти государства пытаются зарабатывать средства на геополитических процессах с помощью давления на раздражителей США, в частности Россию и Белоруссию, ориентированную на РФ. В данном случае Литва старается быть наиболее активным игроком в этом процессе, поэтому всячески демонстрирует вот такой творческий подход», — заключил политолог.