Литва призвала ЕС ввести новые санкции против Белоруссии из-за мигрантов

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Евросоюз ввести пятый пакет санкций против Белоруссии, которая, по его словам, переправляет нелегальных мигрантов из стран Азии через свою территорию в Литву.

«Белоруссия использует нелегальных мигрантов как политическое орудие. Это не должно оставаться без ответа. Мы призываем ЕС принять пятый пакет санкций против режима (президента Белоруссии Александра) Лукашенко», — приводит ТАСС слова главы МИД Литвы.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа созвал заседание Госсовета обороны из-за миграционного кризиса. Пограничники зафиксировали рекордные показатели по количеству задержанных выходцев из азиатских стран, пытающихся нелегальным способом проникнуть вглубь страны через границу с Белоруссией.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила, что протяжённость забора, который установят на границе между Литвой и Белоруссией, составит 550 км.

Еврокомиссия сообщила, что не планирует финансировать создание заграждений в Литве на границе с Белоруссией.

Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что Минск занимается борьбой с нелегальной миграцией, «но ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно... стране и финансово возможно».

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в беседе с RT прокомментировал заявление главы МВД Литвы Агне Билотайте, которая сообщила о планах литовских властей построить забор на границе с Белоруссией из-за возросшего потока мигрантов.