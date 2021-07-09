ЕК не будет финансировать стену в Литве на границе с Белоруссией

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Еврокомиссия не планирует финансировать создание заграждений в Литве на границе с Белоруссией.
ЕК не будет финансировать стену в Литве на границе с Белоруссией
  • Reuters

«Еврокомиссия оказывает поддержку процессу управления границами в Литве как в оперативном, так и в финансовом плане и при необходимости готова оказывать дальнейшую помощь. Мы обсуждаем с Литвой дальнейшую поддержку, в том числе финансовую», — приводит РИА Новости слова представителя Еврокомиссии.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа созвал заседание Госсовета обороны из-за миграционного кризиса. Пограничники зафиксировали рекордные показатели по количеству задержанных выходцев из азиатских стран, пытающихся нелегальным способом проникнуть вглубь страны через границу с Белоруссией.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила, что протяжённость забора, который установят на границе между Литвой и Белоруссией, составит 550 км.

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