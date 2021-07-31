Ситуационный торг: что стоит за угрозами Литвы добиться введения новых санкций ЕС против Белоруссии

Литва поднимет вопрос о новых санкциях на уровне Евросоюза в отношении Белоруссии, если республика не предпримет действий по разрешению миграционного кризиса. Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис пообещал, что Вильнюс не будет настаивать на введении Евросоюзом новых санкций против Белоруссии, если поток нелегальных мигрантов в Литву будет остановлен. По мнению экспертов, предложение Литвы несостоятельно и Вильнюсу нечего предложить Минску.

Литва поднимет вопрос о новых санкциях в отношении Белоруссии на уровне Евросоюза, если Минск не предпримет действий для разрешения миграционного кризиса. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Санкции за организацию нелегальной миграции для Белоруссии сейчас не введены. Они предложены, однако лишатся смысла, если Минск прекратит эту деятельность, нарушающую любые международные нормы и соглашения», — говорится в заявлении Ландсбергиса.

Накануне глава внешнеполитического ведомства Литовской Республики отметил, что для разрешения ситуации с притоком нелегалов в страну особенно важна роль ЕС. По его словам, ведомства союза должны помочь Вильнюсу разрушить сеть доставки нелегалов и вернуть их в свои страны.

«Определённый диалог идёт, и мы сказали, что ни Литва, ни Евросоюз не будут предлагать новых санкций, если поток нелегальных мигрантов остановится», — пояснил он.

Миграционный кризис

Напомним, что отношения Запада и Белоруссии вышли на новый виток обострения после инцидента с приземлением в Минске пассажирского самолёта компании Ryanair.

В качестве ответного шага ЕС ввёл в отношении Белоруссии секторальные экономические санкции в дополнение к уже действующим ограничениям, применённым после президентских выборов 2020 года и последовавших за ними протестных акций оппозиции.

Вскоре власти Литвы заявили о возросшем количестве мигрантов, прибывающих с территории Белоруссии, и обвинили руководство страны в организации доставки нелегалов к границам ЕС.

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В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце мая заявил, что западные страны должны самостоятельно осуществлять контроль за потоками нелегальных мигрантов на своих границах.

«Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить», — сказал белорусский лидер, выступая в парламенте.

Из-за заметно возросшего количества нелегалов литовские власти объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне. 9 июля министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила о начале возведения вдоль всей границы с Белоруссией забора из колючей проволоки. С учётом того, что общая протяжённость литовско-белорусской границы составляет 678,8 км, по словам Билотайте, стоимость проекта составит около €41 млн.

21 июля президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки к закону о правовом положении иностранцев, ограничивающие права нелегальных мигрантов. Согласно внесённым изменениям, были сокращены сроки рассмотрения прошений о предоставлении убежища, а самих просителей убежища лишили, в том числе, права обжаловать решение суда первой инстанции.

29 июля Агне Билотайте обратилась к главе МВД Словении Алешу Хойсу с просьбой созвать внеочередное заседание Совета министров внутренних дел ЕС.

«Прошло всего две недели с последней встречи министров внутренних дел ЕС, когда я подробно проинформировала своих коллег о ситуации в Литве, — и количество нелегальных мигрантов за это время почти удвоилось. Эта ситуация требует немедленных действий и решений», — заявила глава МВД Литвы.

Она подчеркнула, что возведение «физического барьера» является одной из важнейших задач и поможет остановить поток нелегальных мигрантов в кратчайшие сроки.

В тот же день, общаясь с журналистами на Друскининкской пограничной заставе, Билотайте заявила, что главной задачей литовских властей является скорейшая высылка мигрантов из страны.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте

© Ints Kalnins

«Наша главная цель и задача — как можно скорее выслать этих людей в страны их происхождения. Мы сможем сделать это только в том случае, если они будут размещены у нас на безопасных территориях, если мы сможем быстро осуществлять миграционные процедуры, устанавливать их личности — и тогда сможем отправлять их домой», — сказала министр.

В то же время министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии провели совместную видеоконференцию, на которой договорились координировать действия по преодолению миграционного кризиса. По словам журналистов Delfi.lt, сложившуюся ситуацию они назвали гибридной агрессией со стороны Белоруссии.

«Нынешняя ситуация на границе не является обычным миграционным кризисом, это действия гибридной войны, направленные против стабильности Евросоюза, НАТО, а особенно — стран Балтии. Эта гибридная атака требует единого и координированного ответа Балтийских стран», — приводит издание слова главы литовского Минобороны Арвидаса Анушаускаса.

В свою очередь, министр обороны Эстонии Калле Лаанет считает, что нынешний кризис «направлен непосредственно на Балтийские страны и северо-восточный фланг НАТО».

Права и обязанности

Белорусский лидер Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Минск не обязан обеспечивать безопасность границ Евросоюза в условиях политического и санкционного давления, которое осуществляет Запад в отношении республики. Эту позицию он вновь озвучил 20 июля на встрече с белорусскими дипломатами.

«Против нас ввели санкции, и нас упрекают в том, что Лукашенко способствует нелегальной миграции. Они нас душат, а мы их будем защищать? Слушайте, не наивно ли это? Это не наивно, это уже безумно», — подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии также отметил, что экономические санкции в отношении страны негативно влияют на её возможность усилить охрану границы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Reuters

© Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout

«Они хотят, чтобы я сейчас увеличил в пять раз органы пограничной службы, пограничные войска и вывел на границу? Кто будет за это платить? В условиях удушения нашего народа и нашего государства кто будет платить?» — добавил Лукашенко.

Угрозы введения новых санкций со стороны Литвы из-за ситуации с мигрантами вряд ли подействуют на Белоруссию, отметил в разговоре с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

«Дело в том, что Литва на протяжении последних 30 лет всегда занимала антибелорусскую позицию. Иногда эта позиция тщательно маскировалась и подавалась как некий ситуационный торг. Сегодня Литве нечего предложить Белоруссии, которая, в свою очередь, могла бы помочь Вильнюсу, в том числе в миграционном вопросе, поэтому эта угроза не является действенной», — подчеркнул эксперт.

При этом Межевич напомнил, что в данном вопросе речь не идёт об отмене уже введённых ограничительных мер в отношении Белоруссии.

«Идея Ландсбергиса заключается в том, что Литва лишь пообещает, что не будет просить ЕС о новых санкциях. И в обмен на это Белоруссия должна закрыть границу со своей стороны. При этом в Вильнюсе не предполагают отмены уже действующих санкций. Это уже демонстрация неуважительного отношения к потенциальному партнёру по переговорам. Кроме того, сегодня МИД Литвы считает дипломатическим представительством Белоруссии офис Тихановской. В таком случае у литовских политиков нет основания обращаться к Лукашенко, ведь они не признают его президентом Белоруссии», — пояснил собеседник RT.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман в разговоре с RT напомнил, что в соответствии с законами республики Белоруссия может пропускать через свою территорию иностранных граждан. Что же касается дальнейшей судьбы этих граждан — это уже проблема ЕС.

«Невозможность защитить свои границы от мигрантов из других стран характерна для всего Евросоюза. И это не проблема Белоруссии — это проблема самого Брюсселя», — отметил политолог.

Нынешнюю ситуацию с мигрантами Литва использует как предлог для введения новых санкций с целью оказать давление на правительство Белоруссии, подчеркнул Павел Фельдман.

«Это инструмент политического и экономического шантажа, направленный на смещение Лукашенко, поскольку он не угоден ни ЕС, ни странам Балтики. Другой вопрос, что такие пугалки в сторону белорусского президента никак не спасут Евросоюз от наплыва нелегальных мигрантов. И тот поток, который направляется со стороны Белоруссии, далеко не основной. Если ЕС хочет решать эти проблемы, то это необходимо делать комплексно, избегая шантажа президентов других стран и просто налаживая собственную систему безопасности. Нужно не пугать Лукашенко, а достигать договорённостей», — заключил эксперт.