Контейнерный городок и поиск колючей проволоки: как Литва пытается справиться с наплывом мигрантов

Литва готовится принять до 40 тыс. нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, которые следуют в ЕС через Белоруссию. Об этом заявил глава Службы охраны государственной границы Рустам Любаев. В Швенченском районе планируется создать контейнерный городок на участке в 16 га. В свою очередь, замминистра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс сообщил, что в стране не хватает колючей проволоки, чтобы создавать заграждения на границе с Белоруссией. По словам экспертов, хотя в Вильнюсе обвиняют в возникшей проблеме Минск, ситуация возникла из-за несбалансированной миграционной политики ЕС.

В Литве в ближайшие дни ожидают наплыва около 40 тыс. нелегальных мигрантов, следующих в ЕС через Белоруссию. Об этом рассказал глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустам Любаев. По его словам, для размещения мигрантов в Швенченском районе будет обустроен контейнерный городок.

«Ситуация на границе трудно прогнозируемая. Мы не знаем, когда и сколько домиков потребуется… Мы должны быть готовы к любому варианту. Худший сценарий — 40 тыс. мигрантов, мы должны быть к этому готовы», — цитирует Любаева издание Delfi.

Глава Службы охраны госграницы также добавил, что в настоящий момент с Минфином ведётся согласование нужных для строительства средств.

Как отметила директор администрации мэрии Швенченского района Йовита Руденене, под городок уже отвели территорию в 16 га в деревне Аугуставас.

«Там есть заброшенные здания, к которым подведён водопровод и канализация. Недалеко есть электроподстанция», — пояснила Руденене.

Пока же в Швенченском районе размещены 484 беженца.

Между тем в МВД Литвы заявили, что в стране возникла проблема нехватки колючей проволоки для возведения заграждений на границе с Белоруссией.

«Для возведения ограждения необходим материал. Вопрос упирается в его отсутствие», — цитирует ТАСС замминистра внутренних дел Арнольдаса Абрамавичюса.

По его словам, концертина (тип колючей проволоки), которая используется для строительства, в Литве не производится. В связи с этим речь идёт только о её закупке в других странах ЕС, однако сложности создаёт то, что материал относится к военной номенклатуре.

«Поэтому просто так им поделиться нельзя, это связано с особыми процедурами», — добавил замминистра.

Ранее литовские власти заявили о намерении установить заграждение из колючей проволоки на участках границы протяженностью около 550 км. Таким образом, они рассчитывают физически остановить поток мигрантов. На строительство забора из колючей проволоки из правительственного резерва выделено €4,8 млн. В настоящий момент проволочное заграждение длинной в 500 м установлено в зоне ответственности пограничной заставы в Друскининкае.

Однако, несмотря на предпринимаемые меры, поток мигрантов не ослабевает, в связи с чем местные жители начали выражать недовольство действиями властей. Так, в городке Дивенешкесе с населением в 700 человек заявили о нежелании размещать около полутысячи нелегальных мигрантов на своей территории. В итоге жители добились отсрочки открытия центра приёма нелегалов.

«Сегодня обе стороны решили сделать паузу, мигрантов пока доставлять не станем», — подтвердил эту информацию порталу LRT.lt советник президента Кястутис Ланчинскас.

В попытках предотвратить кризис

Из-за неконтролируемого прибытия нелегальных мигрантов сейму Литвы пришлось в срочном порядке менять миграционное законодательство. В частности, были приняты поправки, которые сокращают сроки рассмотрения заявки о предоставлении убежища до десяти дней, а также ограничивают свободу передвижения мигрантов в стране до решения по их обращениям.

Помимо этого помощь Литве уже пообещали в Европейском агентстве пограничной и береговой охраны Frontex. С его стороны Вильнюсу будут направлены дополнительные силы пограничников и патрульные машины.

О поддержке Литвы в гуманитарной сфере уже заявили в Риге.

«Правительство Латвии решило оказать Литве гуманитарную помощь, чтобы помочь преодолеть кризис нелегальной миграции на белорусско-литовской границе. Наша полная солидарность и поддержка литовским друзьям в решении этой растущей проблемы», — написал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Government of #Latvia has decided to provide humanitarian assistance to #Lithuania to help to tackle illegal migration crisis at the Belarusian-Lithuanian border. Our full solidarity and support to Lithuanian friends in dealing with this mounting challenge — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 23, 2021

Однако, как отмечают эксперты, разрешить проблему нелегальной миграции, в частности, мешают нынешние напряжённые отношения между Литвой и Белоруссией.

По словам директора Центра изучения перспектив интеграции Сергея Рекеды, слабое место в пограничной охране ЕС возникло по причине того, что сейчас между Литвой и Белоруссией нет официального взаимодействия ни по каким вопросам, в том числе по вопросам миграции, политические отношения фактически заморожены.

«Это ситуация возникла в силу того, что Литва после прошедших президентских выборов в Белоруссии отказалась признавать легитимным лидером страны Лукашенко. В тоже время со Светланой Тихановской, которую Литва и другие европейские страны признают лидером Белоруссии, этот вопрос власти Вильнюса решить не могут в силу того, что она лишь номинально приняла статус президента», — пояснил Рекеда в разговоре с RT.

Таким образом, отметил он, до тех пор, пока Литва не изменит своё отношение к белорусскому руководству, у неё не будет официальных инструментов, чтобы обсудить возникшую проблему и найти решение.

Однако, как подчёркивают аналитики, возлагать надежды только лишь на потепление в отношениях стран не стоит. По мнению политолога Александра Асафова, урегулировать возникшую проблему можно только посредством изменений в европейском законодательстве.

«В целом важную роль в этом процессе играют европейские законы относительно мигрантов, которые не сбалансированы и, как следствие, от которых страдает Германия и ряд других стран», — выразил своё мнение в интервью RT политолог.

Итог непродуманной политики

При этом в наплыве мигрантов Литва регулярно обвиняет именно Белоруссию. В частности, глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Минск использует нелегалов как «политическое орудие».

«Белоруссия использует нелегальных мигрантов как политическое орудие. Это не должно оставаться без ответа. Мы призываем ЕС принять пятый пакет санкций против режима Лукашенко», — заявил он 12 июля.

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В Белоруссии все претензии Литвы отвергают. Как пояснил ранее глава государства Александр Лукашенко, Белоруссия занимается борьбой с нелегалами, «но ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно... стране и финансово возможно».

«Но если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается как минимум. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещённую, тёплую, уютную Европу», — сказал Лукашенко.

По его словам, приток мигрантов спровоцирован в первую очередь западной и американской политикой в третьих странах.

«Они же уничтожили эти страны. Они уничтожили фактически Афганистан и вывели оттуда войска… И сейчас уже центральноазиатские республики еле сдерживают этот поток (мигрантов. — RT). Появились беженцы… Они просто хотят превратить Белоруссию в отстойник… Но этого не будет после той политики, которая проводится в отношении Белоруссии и России», — подчеркнул белорусский президент.

Аналогичную точку зрения в интервью RT выразил и глава белорусского МИД Владимир Макей. По его словам, санкционная политика в отношении Минска оборачивается против самого ЕС.

«Если они (коллективный Запад и различные финансовые институты. — RT) прекращают финансирование различных взаимовыгодных проектов в Белоруссии, вводят санкции, даже отраслевые... Пусть не обижаются, что к ним побежали мигранты, потому что мы те средства, которые выделялись ранее на более жёсткую охрану границ, переведём на нужды простых людей», — пояснил Макей.

Забор из колючей проволоки в районе литовской погранзаставы Друскининкай

© REUTERS / Janis Laizans

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения в адрес Белоруссии нелепыми.

«Слышать стенания Евросоюза, Брюсселя и отдельных стран этого объединения относительно некой миграционной угрозы, которая исходит от Белоруссии, — смешно. Это нелепые заявления, абсолютно нелепые, учитывая, что сотворили западные страны, организовывая коалиции и осуществляя крестовые походы, в частности в страны Ближнего Востока и Северной Африки», — отметила она.

Справедливость подобных заявлений отмечают и аналитики. По их словам, именно непродуманная политика западных стран вместе с США на Ближнем Востоке привела к возникновению нелегальных мигрантов, которые теперь ищут убежища в странах ЕС.

«По сути, их вторжение нигде не решило внутренние проблемы, наоборот, таким образом лишь создавались новые очаги напряжённости, из-за которых начинался поток беженцев. В итоге эта политика бумерангом вернулась прежде всего к странам ЕС, а не США, которые находятся далеко и, соответственно, этих проблем не ощущают», — отметил Сергей Рекеда.

В связи с этим, по его мнению, у ЕС два пути: абсорбировать миграционный поток в рамках культурализма или ужесточить охрану границ, закрыться и уйти из горячих точек на Ближнем Востоке.

В свою очередь, Александр Асафов считает, что справиться с проблемой мигрантов поможет только «пересмотр внутреннего законодательства ЕС».

«Что же касается Белоруссии, то к ней отношение не изменится, потому что Литва и ряд других европейских стран принимают решения в векторе проамериканской политики. И до тех пор, пока Вильнюс и в целом страны ЕС строят свою внешнюю политику не суверенно, а с оглядкой на Вашингтон, подобное отношение к Минску будет сохраняться», — подытожил эксперт.