«Ситуация остаётся тревожной»: ЕС пообещал срочную помощь Литве в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией

Европейское агентство пограничной охраны Frontex сообщило, что согласилось в срочном порядке оказать помощь Литве на фоне «растущего миграционного давления» на границе с Белоруссией. Согласно данным погранслужбы Литвы, с начала года в этом районе были задержаны 1676 нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока (более тысячи из них — в июле). Эксперты полагают, что кризис обостряется из-за действий литовских властей, а также ЕС в целом, поскольку Европа сейчас ломает весь комплекс соглашений с Минском.

Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex сообщило, что начинает в срочном порядке оказывать помощь Литве на фоне «растущего миграционного давления» на границе с Белоруссией. Там уточнили, что официальный запрос на вмешательство в ситуацию литовские власти направили вечером 10 июля. При этом ещё в начале месяца агентство направило в республику специалистов и технику для оказания помощи литовским пограничникам.

Как заявил исполнительный директор Frontex Фабрис Леджери, ситуация на литовско-белорусской границе «остаётся тревожной», в связи с чем было принято решение о вмешательстве для укрепления внешней границы ЕС. Он уточнил, что в Литву будут направлены дополнительные силы пограничников и патрульных машин, а также сотрудники, которые будут собирать информацию о преступных сетях, вовлечённых в миграционный процесс.

В свою очередь, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что Литва нуждается в двух вертолётах и 30 патрульных автомобилях для обеспечения контроля над границей. По её словам, за последний год число нелегальных мигрантов, прибывающих в Литву через Белоруссию, выросло в 22 раза по сравнению с 2020 годом, их более 1600 человек. Она также обвинила Минск в том, что власти республики больше не сдерживают миграционный поток в ЕС.

Согласно данным погранслужбы Литвы, с 1 января по 12 июля 2021 года на границе с Белоруссией были задержаны 1676 нелегальных мигрантов, из них 60 человек — за последние сутки, а 1015 — с начала месяца. Почти половина (805) прибыли из Ирака, также отмечается большое количество мигрантов из Конго (200), Камеруна (121), Гвинеи (77) и Ирана (68).

Напомним, Вильнюс обвиняет в обострении ситуации на границе власти Белоруссии. В частности, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис высказал мнение, что таким образом Минск отвечает на санкции ЕС. Белорусские власти признают наличие проблем на границе, однако отвергают подобные обвинения.

«Если они (коллективный Запад и различные финансовые институты. — RT) прекращают финансирование различных взаимовыгодных проектов в Белоруссии, вводят санкции, даже отраслевые... Пусть не обижаются, что к ним побежали мигранты, потому что мы те средства, которые выделялись ранее на более жёсткую охрану границ, переведём на нужды простых людей», — заявил в интервью RT глава белорусского МИД Владимир Макей.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT высказал мнение, что Литва может умышленно обострять кризис, так как нынешнее политическое руководство страны намерено извлечь выгоду из сложившейся ситуации.

«Ранее белорусские пограничники делали двойную работу, охраняя границу между собой и Литвой, они старались предохранять Литву от проникновения каких-то иностранцев. Сейчас они перестали, а литовские пограничники раньше паразитировали на белорусских, надеясь, что те будут вести охрану, и теперь мигранты проникают на литовскую территорию», — сказал он.

При этом аналитик отметил, что конфликтность между странами создаёт Вильнюс.

Схожее мнение высказал политический обозреватель сайта ИноСМИ Дмитрий Бабич, добавив, что сейчас Европа просто ломает весь комплекс соглашений с Белоруссией.

«Вводятся произвольные санкции, практически не признаются дипломатические представительства Белоруссии за границей. Продвигается эта абсурдная версия, что Лукашенко не президент, а президент — дама по фамилии Тихановская», — напомнил он.

Reuters

© Janis Laizans

«Прежде всего не надо было устраивать истерики и ломать отношения с Белоруссией, ЕС надо было... занять нейтральную позицию и помогать двум сторонам, которые явно есть в Белоруссии, находить какое-то согласие друг с другом. Но ЕС, так же как это было на Украине в 2014 году, чётко встал на одну сторону, а конкретно — тех людей, которые хотели свергнуть Лукашенко, и практически оборвал все контакты, все связи с официальными властями в Минске», — подчеркнул эксперт.

Тем временем глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС может ввести новые санкции против белорусской стороны из-за усиления миграционного потока в Литву и Польшу: «Мы уже приняли ряд ограничительных мер и готовы принять новые санкционные меры в ответ на использование миграции как инструмента давления».

С призывом к Евросоюзу ввести пятый пакет санкций против Белоруссии в понедельник, 12 июля, выступил глава МИД Литвы. Ранее глава МВД республики Агне Билотайте сообщила, что на границе стран начато возведение барьера с колючей проволокой, протяжённость которого составит 550 км (при общей протяжённости границы 678,8 км). Она уточнила, что защита будет «двойной», так как наряду с колючей проволокой будет и обычный забор.

На фоне усугубления миграционного кризиса о росте задержанных на границе с Белоруссией нелегалов заявили и в Польше.

«С начала этого года на польско-белорусском участке границы, охраняемом Подляской пограничной службой, были задержаны 238 нелегальных мигрантов, которые пересекли зелёную границу (не через погранпункты. — RT) вопреки закону. В прошлом году мы задержали 122 нелегальных мигранта на этом участке», — передаёт ТАСС заявление погранслужбы страны.