В ЕС заявили о нужде Литвы в двух вертолётах для контроля границы

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что Литва нуждается в двух вертолётах и 30 патрульных автомобилях для контроля границы в рамках борьбы с потоком мигрантов со стороны Белоруссии.

Об этом она заявила в ходе слушаний комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по правам человека.

По её словам, ЕС предоставит Литве экстренную помощь, чтобы «закрыть её потребности в дополнительных средствах для контроля границы с Белоруссией в условиях усилившегося потока мигрантов».

«Литва нуждается в 30 патрульных машинах, двух вертолётах, приборах ночного видения, офицерах-пограничниках и переводчиках, и эти потребности должны быть удовлетворены», — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что Европейское пограничное агентство оказывает помощь Литве в ситуации с мигрантами.