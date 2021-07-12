В ЕС заявили о нужде Литвы в двух вертолётах для контроля границы
- globallookpress.com
Об этом она заявила в ходе слушаний комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по правам человека.
По её словам, ЕС предоставит Литве экстренную помощь, чтобы «закрыть её потребности в дополнительных средствах для контроля границы с Белоруссией в условиях усилившегося потока мигрантов».
«Литва нуждается в 30 патрульных машинах, двух вертолётах, приборах ночного видения, офицерах-пограничниках и переводчиках, и эти потребности должны быть удовлетворены», — цитирует её ТАСС.
Ранее сообщалось, что Европейское пограничное агентство оказывает помощь Литве в ситуации с мигрантами.