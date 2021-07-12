Европейское пограничное агентство оказывает помощь Литве в ситуации с мигрантами

Европейское пограничное агентство (Frontex) начинает оказывать срочную помощь Литве из-за растущего миграционного давления на границе с Белоруссией.

«Ситуация на границе Литвы с Белоруссией продолжает вызывать беспокойство. Я решил отправить в Литву экстренную пограничную интервенцию, чтобы укрепить внешнюю границу ЕС», — сказал исполнительный директор Frontex Фабрис Леггери, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Евросоюз ввести пятый пакет санкций против Белоруссии, которая, по его словам, переправляет нелегальных мигрантов из стран Азии через свою территорию в Литву.

11 июля стало известно, что Эстония усиливает патрулирование своих границ из-за наплыва мигрантов в Литву.