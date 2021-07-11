Эстония усиливает охрану границ из-за притока мигрантов в Литву

Эстония усиливает патрулирование своих границ из-за наплыва мигрантов в Литву, сообщил заместитель главы эстонского Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.

«Мы увеличили уровень готовности, частоту патрулирования и количество патрулей как на внешней границе ЕС, так и на внутренней», — цитирует портал ERR Беличева.

По его словам, Эстония продолжает строительство новой пограничной инфраструктуры на своей восточной границе.

«Мы хотим, чтобы нелегально попасть в Эстонию было сложно», — добавил он.

Ранее глава эстонского Минюста Марис Лаури дала распоряжение подготовить к 8 июля законопроект о пересечении границы.