Postimees: Эстония может закрыть въезд из России из-за коронавируса

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Глава эстонского Минюста Марис Лаури дала распоряжение подготовить к 8 июля законопроект о пересечении границы. По информации местных СМИ, предполагается ужесточить правила въезда из России в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.
Postimees: Эстония может закрыть въезд из России из-за коронавируса
  • © Petras Malukas
  • AFP

Об этом сообщает Postimees.

Сейчас туристы могут посетить страну при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или сертификата о вакцинации. Замгендиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев отметил, что проверка документов у туристов создаёт дополнительную нагрузку на работников департамента.

«В выдающихся в Эстонии справках о вакцинации имеется QR-код, при сканировании которого можно быстро проверить достоверность и уместность данных. Гражданам третьих стран справки часто выдают на бумаге и без защитных элементов, проверка подлинности которых затруднена и затратна по времени», — сказал он.

Вакцинация от COVID-19 в Эстонии для жителей от 16 лет началась 17 мая.

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