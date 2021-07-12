ЕС может ввести новые санкции против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС может ввести новые санкции против белорусской стороны из-за усиления миграционного потока из Белоруссии в Литву и Польшу.

«Мы уже приняли ряд ограничительных мер и готовы принять новые санкционные меры в ответ на использование миграции как инструмента давления», — цитирует его ТАСС.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что число нелегальных мигрантов, прибывающих через Белоруссию в Литву, возросло в 22 раза по сравнению с прошлым годом и достигло в 2021 году 1600.

12 июля Литва призвала ЕС ввести новые санкции против Белоруссии из-за мигрантов.