ЕС может ввести новые санкции против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами
- Reuters
«Мы уже приняли ряд ограничительных мер и готовы принять новые санкционные меры в ответ на использование миграции как инструмента давления», — цитирует его ТАСС.
Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что число нелегальных мигрантов, прибывающих через Белоруссию в Литву, возросло в 22 раза по сравнению с прошлым годом и достигло в 2021 году 1600.
12 июля Литва призвала ЕС ввести новые санкции против Белоруссии из-за мигрантов.