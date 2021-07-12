ЕК: поток нелегальных мигрантов в Литву через Белоруссию вырос в 22 раза

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Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что число нелегальных мигрантов, прибывающих через Белоруссию в Литву, возросло в 22 раза по сравнению с прошлым годом и достигло в 2021 году 1600.
ЕК: поток нелегальных мигрантов в Литву через Белоруссию вырос в 22 раза
  • Reuters

«Число нелегальных мигрантов, прибывающих в Литву через Белоруссию, значительно выросло, особенно за последний месяц, их число достигло 1600 человек, что означает рост в 22 раза по сравнению с прошлым годом», — приводит ТАСС её слова.

Йоханссон отметила, что большинство мигрантов прибыли из Ирака, Конго и Камеруна.

Она обвинила Минск в том, что Белоруссия более не сдерживает миграционный поток в ЕС, а напротив, способствует ему. 

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Еврокомиссии нужно реагировать на попытки Белоруссии, Афганистана и Турции использовать мигрантов в качестве оружия против Евросоюза.

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