ЕК: поток нелегальных мигрантов в Литву через Белоруссию вырос в 22 раза

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что число нелегальных мигрантов, прибывающих через Белоруссию в Литву, возросло в 22 раза по сравнению с прошлым годом и достигло в 2021 году 1600.

«Число нелегальных мигрантов, прибывающих в Литву через Белоруссию, значительно выросло, особенно за последний месяц, их число достигло 1600 человек, что означает рост в 22 раза по сравнению с прошлым годом», — приводит ТАСС её слова.

Йоханссон отметила, что большинство мигрантов прибыли из Ирака, Конго и Камеруна.

Она обвинила Минск в том, что Белоруссия более не сдерживает миграционный поток в ЕС, а напротив, способствует ему.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Еврокомиссии нужно реагировать на попытки Белоруссии, Афганистана и Турции использовать мигрантов в качестве оружия против Евросоюза.