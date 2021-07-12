МИД Австрии призвал ЕК принять меры против использования мигрантов как оружия

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Еврокомиссии нужно реагировать на попытки Белоруссии, Афганистана и Турции использовать мигрантов в качестве оружия против Евросоюза.

«Я думаю, что нам, как Евросоюзу, нужно медленно принимать к сведению, что все больше стран намерены использовать миграцию в качестве оружия против нас — (президент Александр) Лукашенко в Белоруссии, теперь Афганистан, до этого (президент Тайип) Эрдоган с Турцией», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «Еврокомиссии и ЕС нужно проснуться».

По его словам, ЕС не должен «просто так сносить то, когда другие страны хотят использовать миграцию как оружие против ЕС, в качестве давления на ЕС».

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Евросоюз ввести пятый пакет санкций против Белоруссии, которая, по его словам, переправляет нелегальных мигрантов из стран Азии через свою территорию в Литву.