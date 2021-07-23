Латвия окажет Литве гуманитарную помощь из-за миграционного кризиса

Латвия окажет гуманитарную помощь соседней Литве в борьбе с миграционным кризисом.

«Правительство Латвии решило оказать Литве гуманитарную помощь, чтобы помочь преодолеть кризис нелегальной миграции на белорусско-литовской границе. Наша полная солидарность и поддержка литовским друзьям в решении этой растущей проблемы», — написал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Доставку партии гуманитарной помощи в Литву, как ожидается, организует Государственная пожарно-спасательная служба Латвии.

Ранее Литва обратилась к верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди с просьбой отреагировать в рамках своих полномочий на миграционный кризис.