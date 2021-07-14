Литва обратилась к комиссару ООН из-за ситуации с мигрантами

Короткая ссылка
Литва обратилась к верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди с просьбой отреагировать в рамках своих полномочий на миграционный кризис.
Литва обратилась к комиссару ООН из-за ситуации с мигрантами
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бюро постоянного представителя Литвы при ООН и международных организациях в Женеве Андрюса Криваса.

«Литва просит верховного комиссара ООН и Международную организацию по миграции публично оценить политику Белоруссии в сфере миграции и включить этот вопрос в свою повестку дня», — говорится в заявлении.

Ранее ЕС пообещал срочную помощь Литве в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией.

Также сообщалось, что Литва построит стену на границе с Белоруссией из-за мигрантов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить