Литва обратилась к комиссару ООН из-за ситуации с мигрантами
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бюро постоянного представителя Литвы при ООН и международных организациях в Женеве Андрюса Криваса.
«Литва просит верховного комиссара ООН и Международную организацию по миграции публично оценить политику Белоруссии в сфере миграции и включить этот вопрос в свою повестку дня», — говорится в заявлении.
Ранее ЕС пообещал срочную помощь Литве в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией.
Также сообщалось, что Литва построит стену на границе с Белоруссией из-за мигрантов.