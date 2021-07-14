Литва обратилась к комиссару ООН из-за ситуации с мигрантами

Литва обратилась к верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди с просьбой отреагировать в рамках своих полномочий на миграционный кризис.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бюро постоянного представителя Литвы при ООН и международных организациях в Женеве Андрюса Криваса.

«Литва просит верховного комиссара ООН и Международную организацию по миграции публично оценить политику Белоруссии в сфере миграции и включить этот вопрос в свою повестку дня», — говорится в заявлении.

Ранее ЕС пообещал срочную помощь Литве в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией.

Также сообщалось, что Литва построит стену на границе с Белоруссией из-за мигрантов.