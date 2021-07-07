Литва построит стену на границе с Белоруссией из-за мигрантов

Литва намерена построить стену на границе с Белоруссией для сдерживания потока мигрантов, заявила премьер-министр республики Ингрида Шимоните.

«Мы начнём строить дополнительный физический барьер, который разделит Литву и Белоруссию, что станет определённым знаком и определённым сдерживающим фактором для организаторов потоков нелегальной миграции», — приводит её слова Reuters.

Политик также сообщила, что для патрулирования будет задействована армия.

Ранее литовские власти объявили режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с резким ростом нелегальных мигрантов с территории Белоруссии.

Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что Минск занимается борьбой с нелегальной миграцией, «но ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно... стране и финансово возможно».