Литва построит стену на границе с Белоруссией из-за мигрантов
- Reuters
«Мы начнём строить дополнительный физический барьер, который разделит Литву и Белоруссию, что станет определённым знаком и определённым сдерживающим фактором для организаторов потоков нелегальной миграции», — приводит её слова Reuters.
Политик также сообщила, что для патрулирования будет задействована армия.
Ранее литовские власти объявили режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с резким ростом нелегальных мигрантов с территории Белоруссии.
Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что Минск занимается борьбой с нелегальной миграцией, «но ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно... стране и финансово возможно».