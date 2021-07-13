В Литве приняли изменения в законе о правовом положении мигрантов

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Парламент Литвы принял закон, разрешающий задержание лиц, ищущих убежища в стране. Такое решение было принято в связи с колоссальным увеличением притока нелегальных мигрантов.
В Литве приняли изменения в законе о правовом положении мигрантов
  • Reuters

«Парламент Литвы принял изменения в законе о правовом положении иностранцев... из-за кризиса с мигрантами», — сообщает портал Delfi со ссылкой на главу литовского МВД Агне Билотайте.

Поправки сокращают сроки рассмотрения просьбы о предоставлении убежища до десяти дней.

Кроме того, они ограничивают свободное передвижение пересёкших границу мигрантов по территории страны.

В законе также прописано, что проситель убежища может быть задержан или может быть ограничен в праве покидать место поселения, если он прибыл на территорию Литвы в результате незаконного пересечения границы Литвы в условиях военного положения, чрезвычайной ситуации, а также экстремальной ситуации или экстремального события из-за увеличения доли притока иностранцев.

Отмечается, что юристы и ряд правозащитных неправительственных организаций высказали замечания по поводу возможного противоречия поправок к Конституции.

Ранее ЕС пообещал срочную помощь Литве в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией.

Также сообщалось, что Литва построит стену на границе с Белоруссией из-за мигрантов.

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