Лукашенко заявил, что литовские группировки сами незаконно ввозят мигрантов

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Белорусский президент Александр Лукашенко, комментируя обвинения со стороны Вильнюса в причастности Минска к нелегальной миграции, заявил о наличии в Литве преступных группировок, которые занимаются провозом в республику нелегалов.
Лукашенко заявил, что литовские группировки сами незаконно ввозят мигрантов
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«Если они (литовцы, поляки, немцы или французы) хотят скрыть истину, можно упрекать Беларусь в том, что мы причастны к этой миграции. Если они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции и ввести эту нелегальную миграцию в нормальное русло, то пусть начинают с себя», — сказал он в интервью телеканалу Sky News Arabia, его слова приводит БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что причастность преступников в Литве к проблеме мигрантов представляется очевидной.

«Почему они этого не видят? Как только они ликвидируют группировки, которые за деньги привозят в Литву нелегальных мигрантов, нелегальная миграция в Литву будет ниже, чем в прошлом году. Единицы будут. Поэтому пусть начинают работать. Если им нужна будет помощь, мы эту помощь им окажем, но уже не безвозмездно», — добавил президент.

Ранее Литва обратилась к верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди с просьбой отреагировать в рамках своих полномочий на миграционный кризис.

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