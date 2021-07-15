В Литву на борьбу с нелегальной миграцией Frontex направит до 100 специалистов

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в эфире радиостанции Žinių radijas заявил, что агентство ЕС по контролю внешних границ (Frontex) направит в Литву до 100 специалистов для борьбы с нелегальной миграцией.

«Литва определила свои неотложные потребности в людях и технике по охране границы с Белоруссией и сообщила об этом Frontex. В ближайшие недели число персонала агентства, направленного к нам в июле, составит до 100 человек», — цитирует его ТАСС.

По словам Анушаускаса, Литва ожидает приезда экспертов в сфере миграции, переводчиков, консультантов с опытом общения с мигрантами.

«Этих специалистов нам не хватает», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что Литва обратилась к верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди с просьбой отреагировать в рамках своих полномочий на миграционный кризис.