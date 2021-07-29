В Литве призвали провести внеочередной Совет глав МВД ЕС из-за мигрантов

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Глава МВД Литвы Агне Билотайте обратилась к коллеге из Словении Алешу Хойсу с просьбой о созыве внеочередного Совета министров внутренних дел Европейского союза из-за кризиса, спровоцированного наплывом мигрантов.
В Литве призвали провести внеочередной Совет глав МВД ЕС из-за мигрантов
  • © Министерство внутренних дел Литовской Республики

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте литовского ведомства.

«Прошло всего две недели с последней встречи министров внутренних дел ЕС, когда я подробно проинформировала своих коллег о ситуации в Литве, и количество нелегальных мигрантов за это время почти удвоилось. Эта ситуация требует немедленных действий и решений», — сказала она.

Министр подчеркнула, что одной из важнейших задач является возведение «физического барьера». По мнению Билотайте, это поможет остановить поток нелегальных мигрантов в кратчайшие сроки.

Власти Украины ранее сообщили о намерении оказать гуманитарную помощь Литве в сдерживании нелегалов путём передачи Вильнюсу колючей проволоки для обустройства границы с Белоруссией.

По состоянию на 28 июля в Литве за сутки поймали рекордное количество нелегалов из Белоруссии в количестве 171 человека. Власти страны обвиняют в кризисе Минск.

Белорусский президент Александр Лукашенко, комментируя обвинения со стороны Вильнюса, заявил о наличии в Литве преступных группировок, которые занимаются провозом в республику нелегалов.

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