В Литве призвали провести внеочередной Совет глав МВД ЕС из-за мигрантов
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Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте литовского ведомства.
«Прошло всего две недели с последней встречи министров внутренних дел ЕС, когда я подробно проинформировала своих коллег о ситуации в Литве, и количество нелегальных мигрантов за это время почти удвоилось. Эта ситуация требует немедленных действий и решений», — сказала она.
Министр подчеркнула, что одной из важнейших задач является возведение «физического барьера». По мнению Билотайте, это поможет остановить поток нелегальных мигрантов в кратчайшие сроки.
Власти Украины ранее сообщили о намерении оказать гуманитарную помощь Литве в сдерживании нелегалов путём передачи Вильнюсу колючей проволоки для обустройства границы с Белоруссией.
По состоянию на 28 июля в Литве за сутки поймали рекордное количество нелегалов из Белоруссии в количестве 171 человека. Власти страны обвиняют в кризисе Минск.
Белорусский президент Александр Лукашенко, комментируя обвинения со стороны Вильнюса, заявил о наличии в Литве преступных группировок, которые занимаются провозом в республику нелегалов.