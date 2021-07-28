Украина направит Литве колючую проволоку для укрепления границы с Белоруссией

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Власти Украины намерены направить в Литву гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для обустройства границы с Белоруссией — таким образом официальный Киев пытается помочь в сдерживании потока нелегальных мигрантов.
Украина направит Литве колючую проволоку для укрепления границы с Белоруссией
  • © Valentyn Ogirenko
  • Reuters

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своём аккаунте в Twitter.

«Мы поговорили с Габриэлюсом Ландсбергисом (глава МИД Литвы. — RT) в конце недели о беспрецедентном миграционном кризисе, с которым столкнулась Литва из-за Александра Лукашенко. Сегодня мы решили предоставить Литве колючую проволоку, чтобы помочь укрепить границу», — написал он.

По состоянию на 28 июля в Литве за сутки поймали рекордное количество нелегалов из Белоруссии в количестве 171 человека. Власти страны обвиняют в кризисе Минск.

Белорусский президент Александр Лукашенко, комментируя обвинения со стороны Вильнюса, заявил о наличии в Литве преступных группировок, которые занимаются провозом в республику нелегалов.

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