В Литве за сутки задержали рекордное число мигрантов с начала года

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В Литве за сутки задержали 171 мигранта из Белоруссии — это самое большое число нелегалов, задержанных в течение суток в 2021 году, пишет Sputnik Литва со ссылкой на Службу охраны государственной границы.
В Литве за сутки задержали рекордное число мигрантов с начала года
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  • globallookpress.com

Как уточняется, задержанных проверят на COVID-19 и изолируют, пока не будут получены результаты.

В текущем году в Литву из Белоруссии попытались въехать 3027 мигрантов, и это в 37 раз больше, чем за 2020 год. Отмечается, что многие задержанные через Литву стремятся попасть в страны Западной Европы.

Ранее Литва обратилась к верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди с просьбой отреагировать в рамках своих полномочий на миграционный кризис.

Латвия заявила о решении помочь Литве в борьбе с миграционным кризисом. Как отмечал белорусский президент Александр Лукашенко, в Литве есть преступные группировки, которые занимаются провозом в республику нелегалов.

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