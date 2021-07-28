В Литве за сутки задержали рекордное число мигрантов с начала года
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Как уточняется, задержанных проверят на COVID-19 и изолируют, пока не будут получены результаты.
В текущем году в Литву из Белоруссии попытались въехать 3027 мигрантов, и это в 37 раз больше, чем за 2020 год. Отмечается, что многие задержанные через Литву стремятся попасть в страны Западной Европы.
Ранее Литва обратилась к верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди с просьбой отреагировать в рамках своих полномочий на миграционный кризис.
Латвия заявила о решении помочь Литве в борьбе с миграционным кризисом. Как отмечал белорусский президент Александр Лукашенко, в Литве есть преступные группировки, которые занимаются провозом в республику нелегалов.