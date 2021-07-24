«Момент революции прошёл»: почему Тихановская обратилась с просьбой к США усилить давление на Белоруссию

На встрече с высокопоставленными представителями администрации Джо Байдена белорусский оппозиционер Светлана Тихановская обратилась с просьбой ввести санкции против ряда направлений промышленности республики. По её мнению, на Соединённых Штатах лежит «моральный долг» по поддержке белорусской оппозиции. Однако официальные лица США выразили озабоченность по поводу того, как подобные рестрикции скажутся на рядовых гражданах. Эксперты отмечают, что Тихановская упустила возможность значимым образом повлиять на политическую ситуацию в своей стране, а результаты её нынешней деятельности весьма сомнительны.

Экс-кандидат в президенты, белорусский оппозиционер Светлана Тихановская во время встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном и советником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном обратилась с просьбой ввести новые секторальные санкции против Белоруссии, в частности в отношении сталелитейной, топливной, деревообрабатывающей, а также калийной промышленности. Об этом сообщает информационный портал Axios.

По данным журналистов, официальные лица США выразили озабоченность возможным эффектом от подобных мер для рядовых жителей республики, однако Тихановская в ответ заявила, что они и так уже «страдают» под властью президента Александра Лукашенко.

Свою просьбу лидер оппозиции подкрепила словами о том, что на США лежит некий «моральный долг» по поддержке белорусов, которые якобы находятся на переднем крае мировой борьбы между автократией и демократией.

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Вместе с тем в интервью Аxios Тихановская признала потерю интереса к ситуации в Белоруссии со стороны Вашингтона и Брюсселя за время, прошедшее с протестов 2020 года.

«Моя задача во время этих официальных визитов — сказать: «Послушайте, я понимаю, что Белоруссия исчезла из поля зрения мировой общественности. В те дни все вы были вдохновлены действиями нашего народа. Но процессы продолжаются. Люди больше не выходят на улицы не потому, что сдались, а потому, что их подавили насилием и оружием», — заявила Тихановская.

Она считает, что под руководством Александра Лукашенко республика станет «второй Северной Кореей, где никто не имеет права высказывать своё мнение», или её поглотит Россия. При этом, по словам Тихановской, поддержка Кремля — одна из опор, на которых якобы держится режим Лукашенко.

«Мы понятия не имеем, что происходит за занавесом — что продаёт Лукашенко, чтобы купить лояльность Кремля. Предприятия, банки... возможно, даже нашу независимость», — цитирует лидера оппозиции Axios.

Американское турне

Тихановская прибыла в США 18 июля. В своём Telegram-канале она сообщила, что встретилась с госсекретарём Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента Дереком Шолле. Позднее у неё состоялась встреча с главой Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Келой Чао, к которой она обратилась с просьбой выделить средства для поддержки оппозиционных СМИ и журналистов в Белоруссии.

«Тихановская призвала создать специальный фонд при USAGM для поддержки новостных медиа, медиаинфлюенсеров, небольших информационных инициатив, которые освещают события в Беларуси», — говорилось в Telegram-канале Тихановской.

Светлана Тихановская на встрече в конгрессе США с конгрессменами Грегори Миксом и Майклом Маккоулом — представителями комитета по международным отношениям

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© prezident.sveta

Кроме того, оппозиционер выступила с предложением перезапустить службу «Голос Америки» в Белоруссии. Тихановская считает, что это «станет мощным сигналом белорусам со стороны США и создаст дополнительный источник информации о том, как другие страны поддерживают Беларусь, в ответ на пропаганду режима».

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Стоит отметить, что Тихановская рассчитывала и на общение с президентом США Джо Байденом, однако в Белом доме сообщили, что такой встречи в планах американского лидера нет.

Вместе с тем слова о «долге» США перед белорусской оппозицией Тихановская озвучила и в интервью телеканалу CNN.

«На США лежит моральный долг поддерживать нас, и я прошу США, с одной стороны, помочь выжить гражданскому обществу, потому что вести борьбу внутри страны довольно трудно, невероятно трудно», — заявила Тихановская, подчеркнув, что помочь оппозиционерам достичь своей цели могут только новые санкции против Белоруссии.

«Без оказания давления на режим, без политической и экономической изоляции нам будет гораздо тяжелее достичь своей цели», — пояснила она.

Стоит отметить, что Тихановская неоднократно призывала руководство ЕС и США ввести новые санкции не только против чиновников белорусского правительства, но и в отношении важных государственных секторов экономики страны.

Так, выступая в начале июня в американском конгрессе, она призвала к ограничительным мерам в отношении ведущих белорусских предприятий, в том числе «Беларуськалия» и Мозырского нефтеперерабатывающего завода. По мнению Тихановской, давление на эти предприятия может стать толчком для начала транзита власти в Белоруссии.

Риторику оппозиционера прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав её «невиданной подлостью».

«На этих предприятиях белорусы работают! Как же можно просить прицельно бить по людям, по своим же гражданам, которые годами, десятилетиями создавали внутренний продукт?!» — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Непризнанный победитель

Напомним, в 2020 году Светлана Тихановская выдвигала свою кандидатуру на выборах президента Белоруссии. По данным ЦИК республики, за неё проголосовали 10,12% избирателей. Действующего главу государства Александра Лукашенко поддержали 80,1%.

Белорусская оппозиция отказалась признавать итоги выборов, обвинив власть в фальсификации результатов голосования, а Тихановская объявила себя их победителем. В стране начались массовые протестные акции, которые нередко перерастали в беспорядки и столкновения с полицией.

Позднее Тихановская покинула Белоруссию, выехав в Литву, откуда теперь выступает с заявлениями в качестве лидера оппозиции, а также проводит встречи с европейскими и американскими политиками. По её инициативе был создан так называемый Координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти в Белоруссии.

Демонстрация оппозиции в знак протеста против результатов президентских выборов в Белоруссии

© REUTERS/Vasily Fedosenko

По словам замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, нынешняя позиция Тихановской — «предательство интересов своей страны и народа».

«Каждая новая санкционная мера в отношении страны наносит экономический ущерб каждому белорусу. Совсем неудивительно, что символом движения белорусской оппозиции выбран флаг коллаборационистов времён ВОВ. В то же время не стоит считать, что американские чиновники беспокоятся о белорусском народе. Блинкен и Салливан, в отличие от Тихановской, понимают последствия введения данных мер и таким образом подсказывают своей подопечной не проявлять излишнюю ретивость в процессе умножения белорусов на ноль», — отметил эксперт.

У администрации Белого дома, безусловно, нет никаких моральных обязательств по отношению к Белоруссии и её оппозиции, добавил Шаповалов.

«Светлана Тихановская — винтик, который используется в западной машине давления на Белоруссию, как в своё время использовался Гуаидо в отношении Венесуэлы. Однако, как только отпадёт потребность или этот механизм износится, ей найдут замену. При этом у властей Вашингтона никаких обязательств перед Тихановской не будет, и в лучшем случае они обеспечат ей некое убежище на своей территории», — сказал RT политолог.

В свою очередь, доцент МГУ Борис Межуев в беседе с RT отметил, что подобные воззвания со стороны Тихановской говорят о слабости оппозиционеров.

«Момент революции прошёл, он мог привести к изменению политического режима в Белоруссии в прошлом году, но сегодня ситуация уже стабилизировалась и воспользоваться ею Тихановская явно не может», — подчеркнул эксперт.

Против Белоруссии уже было введено четыре пакета санкций, и обращения с просьбами ввести дополнительные меры сложно назвать эффективными, считает Борис Межуев.

«Результативность действий Тихановской весьма сомнительна, однако ей нужно предпринимать подобные действия, чтобы продолжать демонстрировать своё лидерство в оппозиции. Но этот путь ни к чему не приводит, так же как и в России эти оппозиционеры и силы не получили значительной поддержки со стороны населения. Политики, апеллирующие к другим государствам с просьбами начать санкционную атаку против своей страны, ещё никогда не добивались успеха», — заключил эксперт.