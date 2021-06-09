Захарова назвала подлостью призыв Тихановской к санкциям против предприятий Белоруссии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской ввести санкции против белорусских предприятий.
Захарова назвала подлостью призыв Тихановской к санкциям против предприятий Белоруссии
  • Reuters

«На этих предприятиях белорусы работают! Как же можно просить прицельно бить по людям, по своим же гражданам, которые годами, десятилетиями создавали внутренний продукт?!» — написала дипломат в своём Telegram-канале.

По её словам, это «подлость невиданная».

Ранее Тихановская во время выступления в конгрессе США призвала ввести санкции в отношении ведущих белорусских предприятий, в том числе «Беларуськалия» и Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

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