Захарова назвала подлостью призыв Тихановской к санкциям против предприятий Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской ввести санкции против белорусских предприятий.

«На этих предприятиях белорусы работают! Как же можно просить прицельно бить по людям, по своим же гражданам, которые годами, десятилетиями создавали внутренний продукт?!» — написала дипломат в своём Telegram-канале.

По её словам, это «подлость невиданная».

Ранее Тихановская во время выступления в конгрессе США призвала ввести санкции в отношении ведущих белорусских предприятий, в том числе «Беларуськалия» и Мозырского нефтеперерабатывающего завода.