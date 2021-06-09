Захарова назвала подлостью призыв Тихановской к санкциям против предприятий Белоруссии
- Reuters
«На этих предприятиях белорусы работают! Как же можно просить прицельно бить по людям, по своим же гражданам, которые годами, десятилетиями создавали внутренний продукт?!» — написала дипломат в своём Telegram-канале.
По её словам, это «подлость невиданная».
Ранее Тихановская во время выступления в конгрессе США призвала ввести санкции в отношении ведущих белорусских предприятий, в том числе «Беларуськалия» и Мозырского нефтеперерабатывающего завода.