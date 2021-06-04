«Минск три дня жил в хаосе»: Протасевич рассказал об организации протестов, поездке в Донбасс и Тихановской

Опубликованные в соцсетях призывы к участию в массовых акциях протеста после выборов президента Белоруссии в августе 2020 года способствовали началу неконтролируемых беспорядков, в результате чего Минск на несколько дней погрузился в хаос. Такое заявление в эфире телеканала ОНТ сделал бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, задержанный 23 мая. Блогер также рассказал о существовании чата, в котором осуществлялась координация митингов, и заявил, что лично общался с экс-кандидатом в президенты страны Светланой Тихановской о силовом варианте смены власти в республике. Кроме того, Протасевич назвал свою поездку в Донбасс, в ходе которой он находился в расположении батальона «Азов», самой большой ошибкой в своей жизни.

Бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, задержанный 23 мая в аэропорту Минска, признал вину в публикации призывов к участию в акциях протеста после прошедших в августе 2020 года президентских выборов в республике.

«Я открыто признаю, что я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9-го числа. Как только мне предоставили документы, предъявили обвинение… Я сразу признал свою вину по 342-й части Уголовного кодекса — организация массовых несанкционированных акций», — заявил он в эфире программы «Марков. Ничего личного» на белорусском государственном телеканале ОНТ.

Протасевич добавил, что призывы, которые публиковал в том числе и он, способствовали тому, что на улицах «начались неконтролируемые беспорядки, и три дня Минск жил в хаосе».

Об организации протестов

Координация митингов, по его словам, осуществлялась в одном чате, где состояли администраторы крупнейших оппозиционных Telegram-каналов, блогеры и другие причастные к протестной деятельности. В чате под ключевым названием «Хата» принимались основные решения, где пройдёт следующая акция и какая в определённое время должна держаться информационная повестка.

«Там обсуждались все актуальные события, все происшествия. По сути, один чат выполнял роль главного координационного чата всей информационной войны и уличных протестов», — рассказал Протасевич.

Вместе с тем блогер заявил, что он не имел непосредственного отношения к также признанному экстремистским Telegram-каналу «Чёрная книга», в котором публикуются данные белорусских силовиков. По его словам, исходя из известной ему информации, многие данные каналу передавалась в том числе бывшими работниками силовых структур.

«По сути, в каких-то коллективах были те, кого называют ёмким словом «крысы». Которые просто легко выдавали своих коллег, бывших коллег и так далее», — отметил он.

О силовом сценарии смены власти в Белоруссии

В ходе интервью Протасевич также заявил, что лично встречался с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и разговаривал с ней о силовом варианте смены власти в республике: «Я сказал, что, возможно, есть группа людей, у которых есть несколько групп, готовых к силовому сценарию».

«Я должен был выступать связным между заговорщиками и штабом Тихановской», — сказал он.

По признанию Протасевича, он принимал участие в первой Zoom-конференции заговорщиков, которые планировали силовой захват власти и покушение на президента Александра Лукашенко. Блогер «делал пометки», но далее уже не участвовал в обсуждении плана, однако держал связь с некоторыми его участниками.

Он также затронул вопрос финансирования деятельности Тихановской. По его словам, политик получает средства из нескольких источников: от «литовских налогоплательщиков», от частных спонсоров, включая представителей бизнес-элиты, от членов диаспоры.

Блогер также усомнился в том, что протесты в Белоруссии возобновятся, и заявил, что сейчас целью действующих из-за границы оппозиционеров является обвал экономики Белоруссии и, как следствие, «голодные бунты».

«Санкции необходимы для того, чтобы экономика Беларуси рухнула как можно быстрее. И если рухнет экономика, люди выйдут на улицы. Это будут голодные бунты. И это, по сути, и является одной из целей экономических санкций, которые продолжают вводить», — сказал Протасевич.

Кроме того, по его признанию, после завершения активной части белорусских протестов канал NEXTA Live планировали перевести на российскую повестку.

О поездке в Донбасс и отношении к Лукашенко

Говоря о своей поездке в Донбасс, Протасевич назвал её своей самой большой ошибкой в жизни. Блогер признался, что в 2015 году во время вооружённого конфликта на востоке Украины он давал интервью от имени бойца отряда «Азов» с позывным Ким. Молодой человек отметил, что был тогда «подростком, окрылённым напускным и абсолютно неверным романтизмом войны».

«Я был просто журналистом, пусть и при боевом подразделении, но всё равно продолжал заниматься в основном фотографией... Я считаю, что это было самой большой ошибкой в моей жизни. Это та единственная вещь, о которой я правда жалею», — заявил он.

Протасевич добавил, что боится запроса на экстрадицию в ЛНР, и выразил надежду, что у Александра Лукашенко найдётся «достаточно политической воли», чтобы не выдать его самопровозглашённой республике, где против него возбуждено уголовное дело.

Также блогер констатировал, что неоднократно критиковал белорусского лидера, однако, начав углубляться в политическую деятельность, осознал: «многие вещи, за которые критиковали Лукашенко, на самом деле — просто попытка давления».

«Во многих моментах он поступал, извиняюсь за такое выражение, он поступал как человек со стальными яйцами, несмотря на всё давление и так далее», — заключил Протасевич, добавив, что «безусловно» уважает президента.

Обстоятельства задержания Протасевича

23 мая в национальном аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. В департаменте по авиации Минтранса Белоруссии тогда сообщили, что на электронную почту национального аэропорта Минска поступило сообщение, в котором содержалась угроза минирования авиалайнера. В ходе досмотра воздушного судна взрывчатых веществ обнаружено не было.

После приземления стало известно о задержании Романа Протасевича и сопровождавшей его россиянки Софьи Сапеги.

Reuters

Высокопоставленные представители ряда европейских стран сразу после происшествия выступили с требованием к белорусским властям освободить задержанных, а также призвали ввести санкции в отношении республики.

В свою очередь, Александр Лукашенко подчеркнул, что предпринятые властями Белоруссии действия осуществлялись в рамках закона и были направлены на защиту населения республики. Выдвинутые обвинения президент назвал абсурдными и высказал мнение, что позиция западных стран связана с тем, что им не удалось осуществить госпереворот в республике.

Напомним, массовые акции протеста начались в Белоруссии вечером 9 августа 2020 года после того, как стали известны предварительные результаты прошедших в тот день выборов главы государства. Граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на митинг, который перерос в беспорядки и столкновения с полицией. Лукашенко тогда заявлял, что протесты финансируются Западом. Акции в стране продолжались некоторое время, однако в большинстве случаев проходили мирно.