«В угоду абсурдным идеям»: почему страны Запада отказываются от диалога с Белоруссией по кризису с мигрантами

Белоруссия создала миграционный кризис на границе с Польшей и использует его как дестабилизирующий фактор в регионе. Об этом говорится в совместном заявлении США, Великобритании и ряда стран Евросоюза, принятом по итогам закрытых консультаций в Совбезе ООН. По мнению участников совещания, создав напряжённую ситуацию с беженцами, Минск якобы намерен отвлечь внимание от нарушений прав человека внутри самой страны. В свою очередь, в Белоруссии заявили, что выходом из положения мог бы стать диалог между ЕС и официальным Минском с целью разработки соответствующей дорожной карты. Эксперты согласны, что обсуждение между сторонами — единственный способ быстрого разрешения кризиса, однако государства ЕС уклоняются от разговора, так как не хотят признавать Александра Лукашенко легитимным президентом республики.

США, Великобритания и ряд стран ЕС обвинили Белоруссию в создании миграционного кризиса на границе с Польшей и считают его угрозой региональной стабильности. Об этом говорится в совместном заявлении участников закрытых консультаций по этому вопросу в Совбезе ООН.

Со стороны ЕС к заявлению присоединились Франция, Норвегия, Ирландия и Эстония, кроме того, заявление поддержала Албания. Вместе с США и Великобританией они осудили якобы «организованное использование людей, чьи жизни и благополучие были поставлены Белоруссией под угрозу ради политических целей, с тем чтобы дестабилизировать соседние страны и внешнюю границу Европейского союза, а также отвлечь внимание от возрастающего числа собственных нарушений прав человека».

В заявлении подчёркивается, что действия белорусских властей якобы создают угрозу региональной стабильности.

«Такая тактика неприемлема и требует от международного сообщества решительных действий и сотрудничества, чтобы привлечь Белоруссию к ответственности. Она свидетельствует о том, что режим Лукашенко стал угрозой стабильности в регионе», — говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

Кроме того, подписавшие заявление страны выражают солидарность с Литвой и Польшей и готовы обсудить новые санкционные меры в отношении Минска. Помимо этого, в заявлении содержится обещание сохранить единство в защите ЕС от «гибридных операций белорусских властей» и призыв о сотрудничестве к странам происхождения мигрантов, которые должны предостеречь своих граждан от попыток попасть в ЕС через территорию Белоруссии.

Перед рассмотрением ситуации в Совбезе ООН заместитель постпреда РФ в организации Дмитрий Полянский заявил, что у Москвы есть «много вопросов» к странам Евросоюза по поводу нынешнего кризиса с мигрантами. По словам российского дипломата, после приостановки действия договора с ЕС о приёме мигрантов у белорусской стороны нет ни единой причины отсылать их обратно, что стало бы нарушением международных конвенций.

При этом Полянский подчеркнул, что ни Белоруссия, ни Россия не оказывают мигрантам какого-либо содействия в пути до границы с Польшей.

Обострение кризиса

Напомним, миграционный кризис на границах Белоруссии и стран Прибалтики и Восточной Европы продолжается с весны 2021 года. В конце мая, после введения санкций против Минска, Александр Лукашенко заявил, что страны Запада должны самостоятельно осуществлять контроль за потоками нелегальных мигрантов на своих границах.

После этого из Литвы, Латвии и Польши стали поступать сообщения о росте числа задерживаемых на границе с Белоруссией нелегальных мигрантов, а затем все три страны обвинили Минск в создании миграционного кризиса.

Ситуация на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, где скопились желающие попасть в ЕС мигранты, резко обострилась 8 ноября.

С белорусской стороны на границе с Польшей собрались несколько тысяч человек, которые пытались попасть на территорию соседней страны, сломав заграждение из колючей проволоки.

Варшава и Вильнюс направили к границе военнослужащих для сдерживания беженцев, предпринимающих попытки прорваться на польскую территорию. На фоне осложнившейся обстановки Польша закрыла пункт пропуска «Кузница» на границе с Белоруссией.

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Кроме того, министр обороны республики Мариуш Блащак заявил, что Польша увеличила число солдат на границе с Белоруссией до 15 тыс., а премьер Матеуш Моравецкий пообещал закрыть очередные контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией, если мигранты будут предпринимать попытки штурма.

В свою очередь, сейм Литвы утвердил введение с 10 ноября в приграничных с Белоруссией районах режима чрезвычайного положения. А начальник погранслужбы Латвии Гунтис Пуятс заявил, что её пограничники готовы использовать спецсредства для сдерживания мигрантов.

12 ноября польская погранслужба сообщила, что с августа этого года зафиксировала 33,2 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 370 раз больше по сравнению с 2020 годом.

Вместе с тем пограничный комитет Белоруссии заявил, что фиксирует эскалацию напряжённости на границе с Польшей, где находятся беженцы. По словам белорусских пограничников, кроме применения физического насилия и использования газа при попытках беженцев перейти на сопредельную сторону, «польские военнослужащие применяют боевое оружие и стреляют поверх голов».

Позиция Белоруссии

Выходом из сложившейся ситуации мог бы стать диалог между Белоруссией и Евросоюзом с разработкой дорожной карты по разрешению кризиса, считает замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс.

«Как выйти из этой ситуации? Мне кажется, руководителям сопредельных государств — Польши, Литвы, — а также иных государств Евросоюза необходимо начать вести диалог с официальными представителями, руководством Республики Беларусь на предмет выстраивания дорожной карты, чтобы не допустить ухудшения ситуации», — сказала Чуприс 12 ноября в интервью телеканалу ОНТ.

Польско-белорусская граница

Reuters

© Ramil Nasibulin

По её словам, это поможет преодолеть последствия нынешнего кризиса, которые могут повлечь человеческие жертвы. Дорожная карта позволит объединить усилия для помощи мигрантам, а к работе должны подключиться верховные комиссары ООН по правам человека и по делам беженцев, считает Чуприс.

Сходную позицию озвучил и постпред Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков, который заявил, что Минск ждёт первого шага по диалогу для решения проблемы от Евросоюза. Кроме того, он обвинил Польшу и Литву в использовании сложившейся ситуации для получения дополнительных преференций и средств от ЕС.

В свою очередь, официальный представитель пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что польская сторона распространяет ложную информацию о ситуации на границе и действиях пограничников республики, которые якобы способствовали попытке прорыва мигрантов на территорию Польши вечером 11 ноября.

«Подобные публичные информационные вбросы польской стороны являются попытками дискредитации белорусских военнослужащих. Как видно, в настоящее время все усилия польской стороны направлены не на решение проблемы миграционного кризиса на границе ЕС, а на активное распространение дезинформации», — приводит слова Бычковского ТАСС.

По мнению замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павла Фельдмана, европейские страны отказываются вступать в диалог с официальным Минском по миграционному кризису, так как это будет означать признание легитимным президентом страны Александра Лукашенко.

«А учитывая, что европейские политики к диалогу пока не готовы, значит, они прибегнут к тактике шантажа и давления на Лукашенко. В связи с этим можно ожидать, что в ближайшее время будет нанесён очередной удар по белорусской экономике, в частности будут введены новые персональные санкции», — предположил аналитик в комментарии RT.

В то же время рано или поздно ЕС должен будет вступить в переговоры с Лукашенко, потому что «другого пути решения проблемы нет», подчеркнул Павел Фельдман.

«Тем более что Лукашенко — политик, мыслящий всегда довольно прагматично, он готов к торгу, и если европейские политики будут принимать его как сторону переговоров, то этот миграционный кризис будет преодолён в считаные дни», — уверен эксперт.

В свою очередь, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT подчеркнул, что виновниками кризиса являются как раз сделавшие заявление государства, и прежде всего США и Великобритания, которые своими действиями создали гуманитарный кризис в странах Ближнего Востока.

«Для того чтобы разрешить ситуацию с миграционным кризисом, необходимо создать условия для мира и безопасности беженцев на родине», — сказал эксперт.

Сейчас Польша использует эту ситуацию для своих внешнеполитических целей, которые не имеют никакого прямого отношения к Белоруссии, добавил Владимир Шаповалов.

«Например, польское руководство, находясь в тяжелейшем конфликте с Евросоюзом, пытается демонстрировать свою «важность» и «значимость», представляя себя в качестве щита, защищающего Европу. Кроме того, для польского правительства эта ситуация удобна для борьбы с оппозицией и инакомыслием: под видом «страшной угрозы» с восточного направления польское правительство зачищает политическое пространство, избавляясь от недовольных и усиливая свои позиции», — пояснил собеседник RT.

Костёр в лагере мигрантов на границе

Reuters

© Ramil Nasibulin

Однако нынешняя, незначительная по масштабам часть миграционного потока не идёт ни в какое сравнение с потоком беженцев 2015 года, когда миграционный кризис захлестнул всю Европу, напомнил Шаповалов.

«Эта ситуация может быть разрешена путём прямого диалога между ЕС и Белоруссией. Однако этот диалог невозможен, поскольку европейские страны не собираются признавать власть Лукашенко легитимной и продолжают вести диалог с Тихановской, которая не способна повлиять на разрешение данной проблемы. Но в угоду абсурдным политическим идеям страны ЕС будут вводить новые санкции в отношении Минска», — заключил эксперт.