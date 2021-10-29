«Выстраивают инфраструктуру»: что стоит за ростом военного присутствия Запада на границах Союзного государства

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Александр Карпов, Алёна Медведева
Польша и другие страны Запада используют миграционный кризис как предлог для наращивания военного присутствия на западных границах Союзного государства России и Белоруссии. Об этом заявил Александр Лукашенко. По его словам, Минск и Москва будут жёстко реагировать на милитаризацию региона. По мнению экспертов, страны НАТО, прикрываясь текущей ситуацией с беженцами как аргументом для стягивания сил к восточным рубежам блока, создают новый центр напряжённости для давления на Белоруссию и РФ.
«Выстраивают инфраструктуру»: что стоит за ростом военного присутствия Запада на границах Союзного государства
  • Беженцы из Ирака на польско-белорусской границе
  • Reuters
  • © Kacper Pempel

Страны Запада используют ситуацию с нелегальными мигрантами для наращивания процесса милитаризации у границ Союзного государства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генеральным прокурором России Игорем Красновым.

«С нелегальной миграцией поляки на границе с Беларусью будут бороться с помощью танков «Леопард». Наверное, вы удивитесь такому. Но как танками бороться против мирных жителей, я не знаю. Просто ищут любой повод, чтобы продвинуть свои войска ближе к нашим границам. Читай — границам Союзного государства», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского президента, власти следят за этими процессами, и при необходимости может последовать ответная реакция.

«Естественно, будем очень жёстко на это реагировать. Мы ещё подождём некоторое время, предупредим их. А потом у нас есть что продвинуть ближе к границам. У нас, а тем более у Российской Федерации. Здесь мы будем действовать жёстко, не глядя ни на какую критику с их стороны», — подчеркнул Лукашенко.

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В конце сентября он заявил, что в сопредельных странах складывается неблагоприятная для Белоруссии ситуация. По словам президента, руководство ряда государств взяло курс на конфронтацию с Минском. В частности, Лукашенко отметил, что в Польше разворачивают «целые корпуса» иностранных войск на границе с Белоруссией.

«Да в Польше, где ни разверни, ясно, что это ж не против Германии разворачиваются эти войска. Притом иностранных государств, прежде всего США. Мы видим, как пищом лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США. Но самое печальное — это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт», — констатировал белорусский лидер.

Миграционный вопрос

Напомним, миграционный кризис на западной границе Белоруссии начался весной 2021 года. В конце мая, после введения санкций против Минска, Александр Лукашенко заявил, что страны Запада должны самостоятельно осуществлять контроль за потоками нелегальных мигрантов на своих границах.

После этого Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Эти страны обвинили Минск в провоцировании миграционного кризиса. Белорусские власти такие обвинения отвергают. При этом Лукашенко не скрывает, что Минск больше не намерен сдерживать поток нелегалов в страны Евросоюза, поскольку из-за санкционных ограничений Запада у республики на это нет «ни денег, ни сил».

  • Мигранты на польско-белорусской границе
  • © Kacper Pempel

В августе глава Белоруссии обвинил Польшу в развязывании пограничного конфликта, в ходе которого была нарушена государственная граница страны.

«Через Беларусь... несколько десятков, может быть сотен (всех не пересчитаешь) уже афганцев — не иракцев, не сирийцев, а именно афганцев, которых они позвали на Запад, пообещали принять, пошли на Запад. Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию... И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью», — сообщил Лукашенко 23 августа, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвящённой ситуации в Афганистане.

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Он подчеркнул, что мигранты при этом не хотят оставаться в Белоруссии, а пытаются проникнуть в Западную Европу: «Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом, Польша устроила пограничный конфликт на границе».

Стоит отметить, что в ситуации с мигрантами Варшава возлагает вину не только на Минск, но и на Москву. Так, 21 августа глава Минобороны Польши Мариуш Блащак назвал наплыв нелегалов на польско-белорусской границе «грязной игрой Лукашенко и Кремля». Он также сообщил, что в охране границы вместе с погранслужбой участвуют более 900 военных.

В начале сентября сейм республики поддержал введение режима чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях, а 30 сентября президент страны Анджей Дуда подписал указ о продлении режима на 60 дней.

Пограничная милитаризация

На усиление военного присутствия у западных границ Союзного государства обратили внимание и в России. Министр обороны Сергей Шойгу 20 октября на заседании совместной Коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии заявил, что НАТО укрепляет свою военную инфраструктуру в этом регионе.

«В Польшу и прибалтийские государства переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск Соединённых Штатов Америки и четыре многонациональные батальонные тактические группы. Сформированы штабы коалиционных дивизий альянса в Румынии, Польше и Латвии. Увеличиваются ёмкость портовой и аэродромной инфраструктур», — сказал Шойгу.

  • Заседание совместной Коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии
  • globallookpress.com
  • © MOD Russia

По его оценке, численность сил первоочерёдного задействования НАТО возросла практически вдвое — с 25 до 40 тыс. военнослужащих.

«В Румынии и Польше Вашингтон размещает противоракетные комплексы Aegis Ashore. При этом универсальность их пусковых установок позволяет применять, наряду с противоракетами, крылатые ракеты «Томагавк» и перспективные ударные средства, разрабатываемые Пентагоном», — отметил глава Минобороны.

Как отмечают политологи, власти Белоруссии объективно оценивают ситуацию на своей западной границе.

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«Польша всё больше милитаризируется, приобретая американскую технику. Недавно стало известно, что они хотят закупить 250 танков Abrams и перебросить их на границу с Белоруссией. Безусловно, это угроза для Минска и для Союзного государства в целом», — сказал в разговоре с RT полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его словам, аналогичные процессы идут и в странах Прибалтики.

«Не только Польша, но и другие страны НАТО — Литва, Латвия, Эстония — регулярно проводят учения на границе с Белоруссией и Россией, а польская пресса публикует сценарии нападения на Белоруссию и Калининградскую область, рассказывая, как прорвать систему воздушной обороны Калининградской области, Белоруссии, как пройти через Сувалкский коридор и тому подобное», — напомнил аналитик.

Всё это является частью кампании по давлению на Минск и Москву и, безусловно, сказывается на настроении белорусского руководства, добавил Литовкин.

«Александр Лукашенко совершенно прав, говоря о том, что Минску приходится находиться в состоянии повышенной готовности, а также надеяться на помощь России», — сказал эксперт. По его словам, обстановка на границе накалена.

«Провокации могут появиться, тем более что поляки выталкивают беженцев обратно в Белоруссию, а ведь белорусы не гонят их ни в Литву, ни в Польшу — мигранты сами туда рвутся, чтобы потом транзитом попасть в Швецию, Финляндию, Германию. Каждый выстрел может быть запалом для очень серьёзной военной провокации на границе», — считает аналитик.

Аналогичного мнения придерживается и член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин.

«Мы видим, как страны НАТО в одностороннем порядке и весьма активно обостряют ситуацию на границе Союзного государства», — констатировал собеседник RT.

С его точки зрения, на фоне продолжающейся переориентации США на Тихоокеанский регион, Вашингтон может сохранить вектор давления на Россию и её союзника Белоруссию, поручив это Варшаве.

«В этом контексте мигранты могут послужить аргументом для наращивания военного присутствия, особенно вдоль границ Российской Федерации. Вот они и пригнали сейчас танки якобы для борьбы с нелегалами — это, конечно, выглядит смешно, но они решают и другие задачи, выстраивая инфраструктуру для того, чтобы создать дополнительный центр силы в Европе», — подчеркнул Кошкин.

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