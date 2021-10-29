«Выстраивают инфраструктуру»: что стоит за ростом военного присутствия Запада на границах Союзного государства

Польша и другие страны Запада используют миграционный кризис как предлог для наращивания военного присутствия на западных границах Союзного государства России и Белоруссии. Об этом заявил Александр Лукашенко. По его словам, Минск и Москва будут жёстко реагировать на милитаризацию региона. По мнению экспертов, страны НАТО, прикрываясь текущей ситуацией с беженцами как аргументом для стягивания сил к восточным рубежам блока, создают новый центр напряжённости для давления на Белоруссию и РФ.

Страны Запада используют ситуацию с нелегальными мигрантами для наращивания процесса милитаризации у границ Союзного государства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генеральным прокурором России Игорем Красновым.

«С нелегальной миграцией поляки на границе с Беларусью будут бороться с помощью танков «Леопард». Наверное, вы удивитесь такому. Но как танками бороться против мирных жителей, я не знаю. Просто ищут любой повод, чтобы продвинуть свои войска ближе к нашим границам. Читай — границам Союзного государства», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского президента, власти следят за этими процессами, и при необходимости может последовать ответная реакция.

«Естественно, будем очень жёстко на это реагировать. Мы ещё подождём некоторое время, предупредим их. А потом у нас есть что продвинуть ближе к границам. У нас, а тем более у Российской Федерации. Здесь мы будем действовать жёстко, не глядя ни на какую критику с их стороны», — подчеркнул Лукашенко.

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В конце сентября он заявил, что в сопредельных странах складывается неблагоприятная для Белоруссии ситуация. По словам президента, руководство ряда государств взяло курс на конфронтацию с Минском. В частности, Лукашенко отметил, что в Польше разворачивают «целые корпуса» иностранных войск на границе с Белоруссией.

«Да в Польше, где ни разверни, ясно, что это ж не против Германии разворачиваются эти войска. Притом иностранных государств, прежде всего США. Мы видим, как пищом лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США. Но самое печальное — это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт», — констатировал белорусский лидер.

Миграционный вопрос

Напомним, миграционный кризис на западной границе Белоруссии начался весной 2021 года. В конце мая, после введения санкций против Минска, Александр Лукашенко заявил, что страны Запада должны самостоятельно осуществлять контроль за потоками нелегальных мигрантов на своих границах.

После этого Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Эти страны обвинили Минск в провоцировании миграционного кризиса. Белорусские власти такие обвинения отвергают. При этом Лукашенко не скрывает, что Минск больше не намерен сдерживать поток нелегалов в страны Евросоюза, поскольку из-за санкционных ограничений Запада у республики на это нет «ни денег, ни сил».

Мигранты на польско-белорусской границе

© Kacper Pempel

В августе глава Белоруссии обвинил Польшу в развязывании пограничного конфликта, в ходе которого была нарушена государственная граница страны.

«Через Беларусь... несколько десятков, может быть сотен (всех не пересчитаешь) уже афганцев — не иракцев, не сирийцев, а именно афганцев, которых они позвали на Запад, пообещали принять, пошли на Запад. Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию... И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью», — сообщил Лукашенко 23 августа, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвящённой ситуации в Афганистане.

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Он подчеркнул, что мигранты при этом не хотят оставаться в Белоруссии, а пытаются проникнуть в Западную Европу: «Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом, Польша устроила пограничный конфликт на границе».

Стоит отметить, что в ситуации с мигрантами Варшава возлагает вину не только на Минск, но и на Москву. Так, 21 августа глава Минобороны Польши Мариуш Блащак назвал наплыв нелегалов на польско-белорусской границе «грязной игрой Лукашенко и Кремля». Он также сообщил, что в охране границы вместе с погранслужбой участвуют более 900 военных.

В начале сентября сейм республики поддержал введение режима чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях, а 30 сентября президент страны Анджей Дуда подписал указ о продлении режима на 60 дней.

Пограничная милитаризация

На усиление военного присутствия у западных границ Союзного государства обратили внимание и в России. Министр обороны Сергей Шойгу 20 октября на заседании совместной Коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии заявил, что НАТО укрепляет свою военную инфраструктуру в этом регионе.

«В Польшу и прибалтийские государства переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск Соединённых Штатов Америки и четыре многонациональные батальонные тактические группы. Сформированы штабы коалиционных дивизий альянса в Румынии, Польше и Латвии. Увеличиваются ёмкость портовой и аэродромной инфраструктур», — сказал Шойгу.

Заседание совместной Коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии

globallookpress.com

© MOD Russia

По его оценке, численность сил первоочерёдного задействования НАТО возросла практически вдвое — с 25 до 40 тыс. военнослужащих.

«В Румынии и Польше Вашингтон размещает противоракетные комплексы Aegis Ashore. При этом универсальность их пусковых установок позволяет применять, наряду с противоракетами, крылатые ракеты «Томагавк» и перспективные ударные средства, разрабатываемые Пентагоном», — отметил глава Минобороны.

Как отмечают политологи, власти Белоруссии объективно оценивают ситуацию на своей западной границе.

«Польша всё больше милитаризируется, приобретая американскую технику. Недавно стало известно, что они хотят закупить 250 танков Abrams и перебросить их на границу с Белоруссией. Безусловно, это угроза для Минска и для Союзного государства в целом», — сказал в разговоре с RT полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его словам, аналогичные процессы идут и в странах Прибалтики.

«Не только Польша, но и другие страны НАТО — Литва, Латвия, Эстония — регулярно проводят учения на границе с Белоруссией и Россией, а польская пресса публикует сценарии нападения на Белоруссию и Калининградскую область, рассказывая, как прорвать систему воздушной обороны Калининградской области, Белоруссии, как пройти через Сувалкский коридор и тому подобное», — напомнил аналитик.

Всё это является частью кампании по давлению на Минск и Москву и, безусловно, сказывается на настроении белорусского руководства, добавил Литовкин.

«Александр Лукашенко совершенно прав, говоря о том, что Минску приходится находиться в состоянии повышенной готовности, а также надеяться на помощь России», — сказал эксперт. По его словам, обстановка на границе накалена.

«Провокации могут появиться, тем более что поляки выталкивают беженцев обратно в Белоруссию, а ведь белорусы не гонят их ни в Литву, ни в Польшу — мигранты сами туда рвутся, чтобы потом транзитом попасть в Швецию, Финляндию, Германию. Каждый выстрел может быть запалом для очень серьёзной военной провокации на границе», — считает аналитик.

Аналогичного мнения придерживается и член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин.

«Мы видим, как страны НАТО в одностороннем порядке и весьма активно обостряют ситуацию на границе Союзного государства», — констатировал собеседник RT.

С его точки зрения, на фоне продолжающейся переориентации США на Тихоокеанский регион, Вашингтон может сохранить вектор давления на Россию и её союзника Белоруссию, поручив это Варшаве.

«В этом контексте мигранты могут послужить аргументом для наращивания военного присутствия, особенно вдоль границ Российской Федерации. Вот они и пригнали сейчас танки якобы для борьбы с нелегалами — это, конечно, выглядит смешно, но они решают и другие задачи, выстраивая инфраструктуру для того, чтобы создать дополнительный центр силы в Европе», — подчеркнул Кошкин.