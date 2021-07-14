Польша закупит четыре батальона американских танков Abrams

Власти Польши закупают четыре батальона американских танков Abrams и рассчитывают получить их в 2022 году.

Об этом сообщает PAP со ссылкой на главу правящей партии Польши «Право и справедливость» вице-премьера Ярослава Качиньского.

«Наша армия скоро, если всё хорошо пойдёт, то в следующем году, получит новейшую версию танков Abrams», — сказал он.

Он отметил, что Польша купит достаточное количество танков для создания четырёх танковых батальонов.

Речь идёт о модификации танков M1A2 Abrams SEP V3.

Ранее сообщалось, что Вашингтон начал развёртывание комплекса ПРО Aegis Ashore в Польше.