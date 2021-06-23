«Ловушка безопасности»: как развёртывание ПРО Aegis Ashore в Польше повлияет на стратегическую стабильность
- ПРО Aegis Ashore наземного базирования
- © U.S. Navy Lt. Amy Forsythe, Public Affairs Officer, Naval Support Facility Redzikowo
США приступили к установке систем противоракетной обороны Aegis Ashore на базе Редзиково в Польше. Об этом сообщается в заявлении американского Агентства противоракетной обороны (MDA).
«Началось развёртывание наземного комплекса ПРО Aegis Ashore в Польше. Агентство по противоракетной обороне США недавно осуществило ключевые этапы установки системы на базе Редзиково в Польше. Проектно-строительные работы над этим объектом ведутся в тесном сотрудничестве с Инженерными войсками США», — говорится в сообщении агентства.
Уточняется, что в марте в польском Редзикове были завершены первичные комплексные функциональные испытания ПРО. Затем в мае там были размещены четыре РЛС SPY-1D (V) и одна станция подсветки целей системы управления огнём.
- Американские и польские военные
- © REUTERS / Cezary Aszkielowicz / Agencja Gazeta
«После окончания строительства комплекс Aegis Ashore в Польше станет второй в Европе береговой базой, оборудованной системой ПРО. Также это ознаменует завершение последней фазы Европейского поэтапного адаптивного подхода США (EPAA). Системы, поставленные в рамках EPAA, защищают развёрнутые силы США и европейских союзников по НАТО в регионе от существующих и новых угроз удара баллистическими ракетами, возникающих за пределами евроатлантического региона», — уверены в MDA.
Суммарная стоимость работ оценивается в $182 млн. Строительство базы ПРО в Польше было начато в 2016 году. Планировалось, что она заработает к 2018 году. Однако впоследствии сроки были сдвинуты на 2020 год. Сейчас американская сторона рассчитывает ввести ПРО в строй не ранее 2022 года.
Польша — не единственная восточноевропейская страна, разместившая на своей территории американские ПРО. В 2016 году комплексы ПРО Aegis Ashore были поставлены на боевое дежурство в Румынии, в районе населённого пункта Девеселу.
Как заявил во время церемонии введения в эксплуатацию базы в Румынии генсек НАТО Йенс Столтенберг, «угроза союзникам по НАТО от ракет из-за пределов евроатлантического региона реальна». Он также добавил, что противоракетная оборона альянса имеет исключительно оборонительный характер и «не направлена против России».
Тезис об угрозе, исходящей «из-за пределов евроатлантического региона», Столтенберг повторил и в авторской колонке, приуроченной к открытию базы ПРО в Румынии.
- Йенс Столтенберг
- Reuters
- © Kenzo Tribouillard
В статье говорилось, что система ПРО якобы «не представляет никакой угрозы для российских стратегических средств ядерного сдерживания».
«Географическое расположение и законы физики не позволяют системе НАТО сбивать российские межконтинентальные баллистические ракеты. Количество перехватчиков слишком мало, и они расположены слишком далеко к югу или слишком близко к России, чтобы сделать это», — считает генсек Североатлантического альянса.
Стратегический эгоизм
Напомним, во время холодной войны США и СССР подписали Договор об ограничении систем противоракетной обороны. Документ вступил в силу в 1972 году и был рассчитан на неограниченный срок.
Стороны обязались не развёртывать системы ПРО на территории своих стран и не создавать основу для такой обороны. Исключение было сделано для комплексов ПРО, развёрнутых для защиты столиц и районов дислокации шахтных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР).
Документ также запрещал создание и развёртывание систем ПРО морского, воздушного или мобильно-наземного базирования.
- Подписание СССР и США договора о ПРО в 1972 году
- © Wikimedia
Целью договора было сохранение стратегического паритета между двумя крупнейшими ядерными державами. Незащищённость СССР и США от ответных ударов по своей территории снижала риск начала полномасштабного конфликта с применением ядерного оружия.
Впрочем, американская сторона начала искать лазейки в договоре уже в 1980-х годах. Во время президентства Рональда Рейгана американские стратеги разработали концепцию, которая предполагала защиту всей территории США благодаря базированию перехватчиков в космосе. Концепция так и не была реализована.
Однако Вашингтон продолжил изыскания в этой области. В итоге в 1999 году сенат США принял резолюцию с призывом создать национальную систему ПРО. В том же году президент США Билл Клинтон подписал закон, согласно которому Пентагон должен был разместить ПРО для защиты всей территории страны, когда это станет возможно.
В 2002 году США и вовсе вышли из договора по ПРО и приступили к созданию национальной и региональной систем противоракетной обороны. Причём речь шла не только об американской территории, но и о Европе, Ближнем Востоке и Азии.
Фактор напряжённости
Москва с самого начала оценивала действия Вашингтона в этой сфере негативно, несмотря на уверения руководства США и НАТО о том, что ПРО не направлены против России.
Как считают в МИД России, «для США ПРО является одним из инструментов обеспечения военного превосходства над другими странами».
«Их (США. — RT) односторонние действия в этой чувствительной сфере, включая создание сегментов глобальной ПРО в Европе и АТР, ведут к подрыву стратегической стабильности, что чревато серьёзными последствиями для безопасности во всём мире», — отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, после выхода США из договора по ПРО Россия сделала всё, чтобы сохранить паритет сил.
- Здание МИД РФ
- globallookpress.com
«Радикально системы ПРО в Польше ситуацию не изменят. Это не на 100% работающий щит. Тем более что российские достижения в гиперзвуке нивелируют американские капиталовложения в эту область. Однако шаг Вашингтона только усилит напряжённость. Сложилась ситуация «ловушки безопасности», когда рост защищённости одной стороны вынуждает противоположную сторону наращивать вооружения. Это может продолжаться бесконечно», — считает Блохин.
Похожей точки зрения придерживается и член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор в отставке Павел Золотарёв. Как отметил эксперт в беседе с RT, с начала 1990-х годов США выбрали новый курс — вместо глобальной безопасности на первый план вышли вопросы регионального противостояния.
«Это было связано с объективным изменением обстановки на фоне распада СССР. США начали целенаправленно работать над обеспечением превосходства на региональном уровне, в том числе в Европе. Акцент был сделан на высокоточном оружии — оно было, к примеру, применено в Югославии. А системы ПРО должны дополнить его потенциал в случае конфликта», — пояснил эксперт.
Стремление выслужиться
При этом не все страны НАТО готовы размещать на своей территории американские ПРО. Так, в 2011 году Прага заявила о своём отказе от участия в американской противоракетной системе. Как отметило тогда руководство чешского Минобороны, страну не устроила роль, которую ей собирались отвести США. При этом ранее, в 2008 году Чехия и США подписали договор о размещении элементов американских ПРО на полигоне в Брды.
Зато Варшава проявляет высокую заинтересованность не только в размещении на своей территории американских ракетных перехватчиков, но и в наращивании оборонного партнёрства с Вашингтоном на других направлениях.
Так, в августе 2020 года США и Польша подписали соглашение об усиленном военном сотрудничестве. Документ позволяет американской стороне увеличить своё военное присутствие в восточноевропейской стране.
- ПРО Aegis Ashore морского базирования
- © Petty Officer 2nd Class Zack Baddorf, U.S. Navy
По мнению экспертов, из-за размещения комплексов ПРО на своей территории Румыния и Польша попали в большую зависимость от США.
«Правда, эти страны к ней сами стремились, старались выслужиться перед Вашингтоном. Польша и Румыния только рады зависеть от США, это связано с их исторической фобией в отношении России и Германии», — считает Константин Блохин.
С этой оценкой согласен и Павел Золотарёв.
«Румыния и Польша оказались в зависимости от США, но для них важнее то, что такое сотрудничество позволяет им ощущать близость к американским партнёрам», — пояснил Золотарёв.
Аналитики отмечают, что, несмотря на готовность администрации Джо Байдена поддерживать дискуссию с Москвой о стратегической стабильности, речи об отказе от развёртывания ПРО у российских границ не идёт.
«Да, Белый дом пролонгировал СНВ-III, но по вопросу ПРО уступок не предвидится. Не в последнюю очередь из-за влияния американского оружейного лобби. Системы ПРО стоят огромных денег и поставляются в ряд стран, включая азиатские государства. Плюс Вашингтон хочет обосновать американское военное присутствие в ряде регионов», — считает Константин Блохин.
По словам Павла Золотарёва, США не намерены отказываться от политики наращивания своего военного присутствия в мире.
«США вместе с НАТО стремятся получить военное преимущество над Россией, и эта цель не меняется — вне зависимости от того, какой политик возглавляет Белый дом», — подытожил эксперт.
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