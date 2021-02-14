Средство глобального обнаружения: в России завершились испытания системы предупреждения о ракетном нападении

В России успешно прошли государственные испытания системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которая обнаруживает пуски баллистических ракет и сообщает об этом командованию. Об этом рассказал генеральный конструктор усовершенствованной системы Сергей Боев. По его словам, в ходе модернизации были введены в строй новые локаторы и командные пункты, улучшены каналы передачи данных. Новая СПРН пришла на смену советской системе, некоторые элементы которой были отключены после развала СССР. Основу наземной части системы составляют РЛС проекта «Воронеж», введение в строй которых, по словам разработчиков, позволило впервые в истории «создать сплошное радиолокационное поле страны». Эксперты отмечают, что современная СПРН укрепляет обороноспособность России и систему сдерживания вероятного противника.

В России завершились государственные испытания обновлённой системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), основная задача которой заключается в обнаружении баллистических ракет и передаче командованию оперативной информации. Об этом рассказал генеральный конструктор СПРН и гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев в эфире программы «Военная приёмка» на телеканале «Звезда».

«Нам предстояло — и сегодня мы эту задачу решили — на новых технологиях с высокопроизводительными вычислительными средствами обеспечить обработку этой информации и передачу её на высшие командные пункты военно-политического руководства страны. Эта задача сегодня решена. В конце декабря 2020 года мы успешно завершили государственные испытания системы ПРН в целом и командного пункта в частности», — заявил Боев.

Ранее он сообщал Интерфаксу, что усовершенствованная СПРН, как ожидается, заступит на боевое дежурство в 2021 году. Как пояснил гендиректор «Вымпела», в ходе модернизации были улучшены каналы передачи данных, вступили в строй новые локаторы и командные пункты.

50 лет на страже

В понедельник, 15 февраля, исполнится 50 лет с начала функционирования отечественной СПРН. Именно в этот день в 1971 году официально заступила на боевое дежурство отдельная дивизия противоракетного наблюдения, в состав которой вошли Главный центр предупреждения о ракетном нападении в Солнечногорске и две радиолокационные надгоризонтные станции первого поколения «Днестр-М».

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По словам Сергея Боева, создание СПРН было адекватным ответом на угрозы, возникшие после появления у США межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Система постепенно совершенствовалась и расширялась: вставали на дежурство РЛС проектов «Днепр», «Дарьял», «Дуга», «Волга», подключались комплексы оповещения и спутниковые системы.

Однако с распадом СССР часть существовавшей системы ПРН осталась за пределами России. Постепенно были отключены станции в Латвии, на Украине, в Азербайджане. В сложившейся ситуации было решено отказаться от строительства дорогостоящих станций предыдущих поколений и перейти к сооружению модульных РЛС высокой степени заводской готовности «Воронеж», а также создать новую глобальную космическую систему обнаружения стартующих баллистических ракет.

Первая РЛС проекта «Воронеж» заступила на опытно-боевое дежурство в декабре 2006 года в Ленинградской области. Постепенно были введены в строй станции в Краснодарском крае, Калининградской и Иркутской областях, Красноярском и Алтайском краях, а также в Оренбургской области. Последние три РЛС заработали в декабре 2017 года, предоставив России сплошной радиолокационный контроль всех ракетоопасных направлений.

«Впервые и в истории России, и в истории СССР мы создали сплошное радиолокационное поле страны. Причём нужно иметь в виду, что оно было и работает сегодня как двухдиапазонное поле», — подчеркнул Боев.

Сейчас ведутся работы по созданию РЛС «Воронеж» в Республике Коми и Мурманской области, планируется строительство радиолокационного комплекса в Крыму.

РЛС «Воронеж»

© macvympel.ru

Добавим, что семейство РЛС «Воронеж» состоит из станций метрового, дециметрового и сантиметрового диапазона волн. Более длинные волны позволяют достигать максимальной дальности, а более короткие — увеличивать точность обнаружения цели, причём их совместное использование позволяет повысить помехозащищённость сплошного радиолокационного поля России.

«Основным достоинством РЛС «Воронеж» является модульность её построения, современная элементная база, что позволяет своевременно реагировать на изменение степени угрозы, наращивать боевые возможности, собирать практически любую конфигурацию в зависимости от поставленных задач», — заявил в эфире телеканала «Звезда» начальник радиотехнического центра РЛС «Воронеж-М» главного центра ПРН Юрий Родивилов.

Космический эшелон

В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT отметил, что российская СПРН состоит из трёх основных элементов: космической и наземной частей системы, а также комплекса противоракетной обороны Московского особого района А-135, в составе которого есть РЛС «Дон-2Н».

В начале января 2021 года Минобороны сообщало, что в рамках совершенствования космического эшелона СПРН была проведена полная модернизация пункта управления космического компонента системы.

«Выполнен второй этап развёртывания орбитальной группировки Единой космической системы, которая станет основой космического эшелона СПРН и позволит существенно снизить время обнаружения пусков баллистических ракет, а также значительно повысить оперативность и достоверность информации предупреждения военно-политического руководства страны о ракетных угрозах», — поясняли в ведомстве.

РЛС «Воронеж»

© macvympel.ru

По сути, космическая часть СПРН позволяет обеспечить максимально возможное время предупреждения о старте ракеты, после чего боевой расчёт принимает решение о достоверности цели, а сигнал предупреждения для руководства вырабатывается только после обнаружения старта наземными станциями.

«Работают эти станции так. Космический эшелон обнаруживает пуск ракеты где-либо: в океане, на земле, на территории США, в Индийском океане, в Тихом... Этот факел, то есть пуск ракеты, фиксируется, передаётся на наземные комплексы, наземный комплекс засекает эту ракету и по наклону орбиты, по наклону трассы полёта этой ракеты определяет, куда она летит, — пояснил схему работы СПРН Виктор Литовкин. — Когда видно, что эта ракета летит в сторону нашей территории, эта информация мгновенно передаётся на Центральный командный пункт руководству страны и принимается решение об ответно-встречном ударе или о перехвате этой ракеты. В комплексе может быть и то и другое».