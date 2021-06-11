«Бряцание оружием»: посольство РФ назвало провокацией использование США бомбардировщика B-52 в ходе учений НАТО

Посольство России выразило недовольство действиями Пентагона, который задействовал способный нести ядерное оружие стратегический бомбардировщик B-52H в военных учениях НАТО BALTOPS — 2021. Российские дипломаты охарактеризовали произошедшее как очередную провокацию с американской стороны. В дипмиссии также указали, что подобное «бряцание оружием» нагнетает напряжённость в Европе и омрачает атмосферу в преддверии саммита Россия — США.

Соединённые Штаты Америки осуществили провокацию, задействовав в военных учениях НАТО BALTOPS — 2021 («Балтийская операция — 2021») стратегический бомбардировщик B-52H. Об этом заявили в посольстве России в США.

«Применение Пентагоном в манёврах BALTOPS B-52H, которые могут нести ядерное оружие, — очередная провокация», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

Применение пентагоном в маневрах #BALTOPS B-52H, которые могут нести ядерное оружие, - очередная провокация. pic.twitter.com/zNuOPKiRjA — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) June 10, 2021

Отечественные дипломаты констатировали, что подобное «бряцание оружием» нагнетает напряжённость в Европе.

«Омрачает атмосферу в преддверии российско-американской встречи в верхах. Призываем коренным образом пересмотреть подходы к безопасности на континенте, прекратить опасную активность у границ», — подчеркнули в посольстве РФ.

Согласно данным Европейского командования вооружённых сил США (EUCOM), B-52H в течение трёх дней — с 7 по 9 июня — выполнял различные манёвры с военными самолётами стран Северной Европы (Швеция, Дания, Нидерланды) в международном воздушном пространстве Балтийского региона.

«Самолёты ВВС США B-52 завершили миссию Bomber Task Force над Балтийским морем. Стратегические бомбардировщики осуществили интеграцию с военно-морскими силами США в Европе в поддержку 50-х ежегодных учений в разных средах BALTOPS», — говорилось в сообщении EUCOM от 10 июня.

Как заявил командующий Объединёнными военно-воздушными силами НАТО и ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харригян, безопасность балтийских и североевропейских союзников Соединённых Штатов — устойчивый приоритет американских военнослужащих.

«Проводимая на этой неделе межкомпонентная интеграция во множестве сред имеет огромное значение для того, чтобы мы всегда могли соответствовать высочайшим стандартам поддержки», — сказал он.

© U.S. Air Force/Tech. Sgt. Jael Laborn

Учения BALTOPS —2021 военно-морских сил стран НАТО в Балтийском море стартовали 6 июня. Они продлятся до 18 июня. В манёврах в общей сложности будет задействовано 40 кораблей, 60 самолётов и вертолётов и 4000 военнослужащих. Военнослужащие 16 государств Североатлантического альянса и двух стран-партнёров в рамках учений отработают операции по противолодочной борьбе, противовоздушной обороне, противоминной борьбе и высадке десанта.

«Манёвры BALTOPS — основа нашего сезона учений, а также подтверждение полувековой непоколебимой приверженности наших союзников и партнёров. Уроки, полученные в рамках этих учений, позволяют проводить операции международных ударных групп, использовать передовые средства противоракетной обороны и беспрепятственно выполнять задачи надводных боевых групп», — подчёркивала пресс-служба НАТО.

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Совместные морские учения BALTOPS проводятся на Балтике с 1972 года в целях повышения оперативной совместимости и гибкости военнослужащих стран — участников Североатлантического военного блока.

Cтратегический бомбардировщик B-52H, или Stratofortress, является одним из основных средств воздушного компонента ядерной триады Соединённых Штатов. Самолёт поступил на вооружение американских вооружённых сил в 1955 году, после чего неоднократно модернизировался. Современные версии бомбардировщика способны нести управляемые атомные бомбы и крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

Саммит с участием лидеров России и США запланирован на 16 июня. Площадкой для переговоров между Владимиром Путиным и Джо Байденом станет вилла Ла Гранж в Женеве. Ожидается, что главы государств пообщаются как тет-а-тет, так и с участием членов делегаций и помощников.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Владимир Путин прилетит в Женеву в день переговоров. Байден в настоящее время находится в своём первом зарубежном турне в качестве американского президента. По словам первой леди США Джилл Байден, её супруг «чересчур готов» к встрече с президентом РФ. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что американский лидер будет откровенен на встрече с коллегой.

С иронией о предстоящем саммите высказался 45-й президент США Дональд Трамп, который призвал своего преемника не заснуть в ходе переговоров с российским лидером. Напомним, что Трамп придумал для Байдена прозвище Сонный Джо во время предвыборной кампании 2020 года.

«Удачи Байдену во взаимодействии с Путиным, не засни на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания», — говорится в его заявлении.