Дуда ратифицировал усиленное военное сотрудничество Польши и США
- Reuters
Соглашение между США и Польшей об усиленном военном сотрудничестве, увеличивающем американское военное присутствие в республике, было подписано в Варшаве в августе 2020 года.
Оно предусматривает, в частности, увеличение на 1 тыс. численности американского военного контингента в Польше, перебазирование в республику командования пятого корпуса Сухопутных войск США.
В рамках соглашения Польша обязалась создать инфраструктуру, способную принять не менее 20 тыс. солдат, в частности базу беспилотных летательных аппаратов.
В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах НАТО перебросить в Польшу военных США.