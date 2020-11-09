Дуда ратифицировал усиленное военное сотрудничество Польши и США

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Президент Польши Анджей Дуда ратифицировал соглашение об усиленном военном сотрудничестве с США, сообщает РИА Новости.
Дуда ратифицировал усиленное военное сотрудничество Польши и США
  • Reuters

Соглашение между США и Польшей об усиленном военном сотрудничестве, увеличивающем американское военное присутствие в республике, было подписано в Варшаве в августе 2020 года. 

Оно предусматривает, в частности, увеличение на 1 тыс. численности американского военного контингента в Польше, перебазирование в республику командования пятого корпуса Сухопутных войск США.

В рамках соглашения Польша обязалась создать инфраструктуру, способную принять не менее 20 тыс. солдат, в частности базу беспилотных летательных аппаратов.

В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах НАТО перебросить в Польшу военных США.

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