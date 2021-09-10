«Нацелены на унификацию законодательств»: Путин сообщил о согласовании всех программ по Союзному государству

Россия и Белоруссия согласовали все 28 программ в рамках Союзного государства (СГ). Как отметил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, реализация программ придаст мощный импульс экономикам двух стран. 10 сентября ожидается одобрение программ на заседании Совета министров Союзного государства в Минске, затем их вынесут на утверждение Высшего госсовета СГ.

Россия и Белоруссия согласовали все 28 программ по Союзному государству. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко.

«Речь идёт о 28 так называемых союзных программах, которые нацелены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики. И сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ», — сказал Путин.

Он добавил, что 10 сентября на заседании Совета министров Союзного государства в Минске указанные программы должны быть одобрены, после чего их вынесут на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого состоится до конца 2021 года.

В свою очередь, Александр Лукашенко отметил, что эти 28 направлений были реализованы за три года.

«Сейчас надо переворошить массу внутреннего законодательства и наши совместные договорённости, приспособив их или поставив их в ту колею, которую мы определили с президентом России и которую окончательно, как он сказал, утвердим на заседании нашего Высшего государственного совета», — добавил он.

В пресс-службе российского правительства отметили, что на предстоящем 10 сентября заседании Совета министров «планируется одобрить новый пакет подготовленных по поручению президентов России и Белоруссии интеграционных документов, включая проект Декрета Высшего государственного совета». После этого документы будут направлены на утверждение главам двух стран.

«Как отметили на сегодняшней встрече президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко, по линии правительств проделана большая работа по углублению интеграции в Союзном государстве. Согласованы основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021—2023 годы и все 28 союзных программ», — напомнил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с государственным секретарём Союзного государства Дмитрием Мезенцевым 9 сентября.

Создание единых рынков

Кроме того, Владимир Путин сообщил о достижении договорённости с Минском о проведении общей макроэкономической политики, об обеспечении информационной безопасности, углублении сотрудничества в таможенной и налоговой сфере, а также о гармонизации денежно-кредитной политики и интеграции платёжных систем. Помимо этого, предусмотрено подписание договора об общих принципах взимания косвенных налогов и о создании органа, который будет контролировать эти процессы.

«Всё это поможет обеспечить добросовестную конкуренцию и нарастить деловую активность на финансовом рынке, а также эффективно реагировать на риски отмывания денег и финансирования преступной деятельности, включая терроризм», — заявил российский лидер.

Кроме того, до 1 декабря 2023 года Москва и Минск подпишут договор о едином газовом рынке.

При этом цена на сырьё для Белоруссии на 2022 год сохранится на уровне 2021-го — $128,5 за 1 тыс. куб. м, тогда как стоимость на европейском рынке составляет $650 за 1 тыс. куб. м. «Так что разница, мне кажется, понятна», — указал Путин.

Также Россия и Белоруссия будут вырабатывать общие подходы на рынках нефти и нефтепродуктов, в области трудовых отношений, охраны труда, занятости населения, социального страхования и пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми, а также переходят к единой промышленной политике и в отношении доступа к госзакупкам и госзаказам.

«Реализация союзных программ станет серьёзным шагом на пути создания единого экономического пространства между двумя нашими странами, как это и было предусмотрено Союзным договором 1999 года. В конечном итоге это придаст мощный импульс, стимул дальнейшему росту экономик двух стран, будет способствовать увеличению производительности труда, послужит интересам крупного, среднего и малого бизнеса, поможет в создании дополнительных рабочих мест», — подчеркнул президент России.

Вместе с тем главы государств не обсуждали вопрос политической интеграции. По словам Путина, прежде всего нужно заняться экономикой. При этом российский лидер не исключил возможность создания союзного парламента.

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

«И надо, наверное, уже поставить точку в этих всех разговорах: наша интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер», — заявил он.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал в разговоре с журналистами, что единую макроэкономическую политику РФ и Белоруссии будут определять экономические ведомства обоих государств.

«У нас постоянно идёт механизм взаимодействия по линиям правительств двух стран», — подчеркнул он.