Аналитик прокомментировал согласование 28 программ по Cоюзному государству

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Анастасия Румянцева
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко о том, что согласованы все 28 программ в рамках Союзного государства.
Аналитик прокомментировал согласование 28 программ по Cоюзному государству
  • Reuters
  • © Vasily Fedosenko

«Это разговор в одной тональности, разговор в одном настроении. Сейчас действительно те встречи, которые проходят, — это сверка мыслей единомышленников, это отрадно, хочется надеяться, что после встречи президентов вопрос перейдёт в рабочую плоскость на уровне руководителей правительств и на уровне ведомств», — пояснил Оленченко.

Как отметил эксперт, есть понимание, что надо развивать интеграцию и что она выгодна для обеих стран.

«Мы перешли на тот уровень, когда происходит уточнение деталей, различных моментов и определение перспектив дальнейшего движения. Действительно, констатация того, что все дорожные карты согласованы, — она, конечно, открывает новые перспективы для развития России и Белоруссии и развития Союзного государства», — заключил собеседник RT.  

Ранее Путин после переговоров с Лукашенко заявил, что согласованы все 28 программ в рамках Союзного государства.

По его словам, 10 сентября ожидается одобрение программ на заседании Совета министров Союзного государства в Минске, после чего они будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца текущего года.

Переговоры лидеров двух государств продлились почти 3,5 часа.

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