Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продлились почти 3,5 часа

В Кремле завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Лидеры двух стран разговаривали почти 3,5 часа.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты Белоруссии и России затронут на предстоящих переговорах ряд вопросов, но акцент в ходе встречи будет сделан на двусторонних отношениях Москвы и Минска.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев обсудили подготовку к заседанию Совета министров Союзного государства, которое пройдёт 10 сентября в Минске.