Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продлились почти 3,5 часа

Короткая ссылка
В Кремле завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продлились почти 3,5 часа
  • Reuters

Лидеры двух стран разговаривали почти 3,5 часа.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты Белоруссии и России затронут на предстоящих переговорах ряд вопросов, но акцент в ходе встречи будет сделан на двусторонних отношениях Москвы и Минска

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев обсудили подготовку к заседанию Совета министров Союзного государства, которое пройдёт 10 сентября в Минске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить