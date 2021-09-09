Премьер России и госсекретарь Союзного государства провели переговоры

Премьер-министр России Михаил Мишустин и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев обсудили подготовку к заседанию Совета министров Союзного государства, которое пройдёт 10 сентября в Минске.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского правительства.

По данным кабмина, в ходе предстоящего заседания Совета министров планируется одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета.

«После этого документы будут направлены на утверждение президентам России и Белоруссии», — рассказал Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что попросил белорусского коллегу Александра Лукашенко приехать в Москву, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время в формировании программы развития Союзного государства на экспертном и правительственном уровнях.