Путин рассказал, зачем пригласил Лукашенко приехать в Москву
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Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
В начале встречи Путин отметил, что попросил Лукашенко приехать в Москву, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время в формировании программы развития Союзного государства на экспертном и правительственном уровнях.
«Хотел бы сразу отметить, что то, о чём мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с какой-то текущей политической конъюнктурой в наших странах либо с политическим календарём в преддверии наших парламентских выборов в России», — сказал Путин.
Он добавил, что речь идёт о «текущей, давней совместной работе на протяжении многих лет».
Президент России отметил, что, «судя по всему, по некоторым ключевым направлениям действительно эксперты договорились».
«Нам нужно с вами сверить часы, точку поставить по некоторым вопросам и дать возможность правительствам в самое ближайшее время (по-моему, завтра они уже собираются в Минске) финализировать некоторые из этих договорённостей», — заявил Путин.
Ранее сообщалось, что Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.