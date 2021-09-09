Путин рассказал, зачем пригласил Лукашенко приехать в Москву

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Президент России Владимир Путин рассказал, зачем попросил белорусского коллегу Александра Лукашенко приехать в Москву.
Путин рассказал, зачем пригласил Лукашенко приехать в Москву
  • © AP

Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

В начале встречи Путин отметил, что попросил Лукашенко приехать в Москву, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время в формировании программы развития Союзного государства на экспертном и правительственном уровнях.

«Хотел бы сразу отметить, что то, о чём мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с какой-то текущей политической конъюнктурой в наших странах либо с политическим календарём в преддверии наших парламентских выборов в России», — сказал Путин.

Он добавил, что речь идёт о «текущей, давней совместной работе на протяжении многих лет».

Президент России отметил, что, «судя по всему, по некоторым ключевым направлениям действительно эксперты договорились».

«Нам нужно с вами сверить часы, точку поставить по некоторым вопросам и дать возможность правительствам в самое ближайшее время (по-моему, завтра они уже собираются в Минске) финализировать некоторые из этих договорённостей», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

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