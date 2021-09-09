Путин сообщил о согласовании 28 программ по Cоюзному государству

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Президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что согласованы все 28 программ в рамках Союзного государства.
Путин сообщил о согласовании 28 программ по Cоюзному государству
  • Reuters

Путин напомнил, что правительствами двух стран на протяжении нескольких лет велась энергичная работа над пакетом документов по дальнейшему углублению интеграционных процессов между Россией и Белоруссией.

По его словам, речь идёт о 28 так называемых союзных программах.

«Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ», — заявил Путин.

Он добавил, что 10 сентября ожидается одобрение программ на заседании Совета министров Союзного государства в Минске, после чего они будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца текущего года.

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