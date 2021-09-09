Путин сообщил о согласовании 28 программ по Cоюзному государству
- Reuters
Путин напомнил, что правительствами двух стран на протяжении нескольких лет велась энергичная работа над пакетом документов по дальнейшему углублению интеграционных процессов между Россией и Белоруссией.
По его словам, речь идёт о 28 так называемых союзных программах.
«Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ», — заявил Путин.
Он добавил, что 10 сентября ожидается одобрение программ на заседании Совета министров Союзного государства в Минске, после чего они будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца текущего года.