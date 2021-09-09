«Россия здесь ни при чём»: Путин — о миграционном кризисе на границах Белоруссии и стран ЕС
Президенты России и Белоруссии провели переговоры в Москве, куда Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом. Лидеры двух стран обсудили тему интеграции в рамках Союзного государства и обменялись мнениями по ряду актуальных проблем региональной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане. RT вёл прямую трансляцию совместной пресс-конференции.
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