Россия приняла решение об отмене ограничений на авиасообщение с Белоруссией

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Президент России Владимир Путин заявил, что российская правительственная комиссия приняла решение об отмене всех ограничений на авиасообщение с Белоруссией.
Россия приняла решение об отмене ограничений на авиасообщение с Белоруссией
  • Reuters

Он отметил, что на прошедших переговорах президент Белоруссии Александр Лукашенко не поднимал вопроса об авиасообщении между двумя странами. 

«Но Александр Григорьевич пока не знает о решении, которое только что состоялось на правительственной комиссии... Принято решение снять все доковидные ограничения, касающиеся авиационного транспорта», — заявил Путин.

RT ведёт прямую трансляцию совместной пресс-конференции президентов России и Белоруссии.

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