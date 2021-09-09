Россия приняла решение об отмене ограничений на авиасообщение с Белоруссией
- Reuters
Он отметил, что на прошедших переговорах президент Белоруссии Александр Лукашенко не поднимал вопроса об авиасообщении между двумя странами.
«Но Александр Григорьевич пока не знает о решении, которое только что состоялось на правительственной комиссии... Принято решение снять все доковидные ограничения, касающиеся авиационного транспорта», — заявил Путин.
RT ведёт прямую трансляцию совместной пресс-конференции президентов России и Белоруссии.