«Такой изощрённой логике можно позавидовать»: почему Варшава обвинила Москву в своих миграционных проблемах

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что сложившаяся на польско-белорусской границе кризисная ситуация, связанная с наплывом мигрантов, — якобы результат деятельности Белоруссии и России. Об этом он написал в своём Twitter. Ранее Польша обвинила власти Белоруссии в провоцировании миграционного кризиса. По мнению экспертов, суть обвинений польских властей абсурдна. Создавая информационный шум вокруг миграционных проблем и обвиняя в кризисе Россию и Белоруссию, Варшава хочет добиться от ЕС дополнительного финансирования и других преференций, предполагают аналитики.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Минск и Москву в своих миграционных проблемах на границе страны. Об этом он написал в Twitter.

«Проблема на польско-белорусской границе — это грязная игра Лукашенко и Кремля. Повреждение забора — также результат деятельности белорусских спецслужб», — приводит его слова ТАСС.

Problem na granicy 🇵🇱-🇧🇾 to brudna gra Łukaszenki i Kremla. Uszkodzenie ogrodzenia to także efekt działaności 🇧🇾 służb, co widać na zdjęciach. Posłowie opozycji i ich happeningi na granicy wpisują się w scenariusz Łukaszenki. Nie bądźcie pożytecznymi idiotami, opamiętajcie się! pic.twitter.com/CbLxZ8W9Zw — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 21, 2021

Под своим постом Блащак разместил фотографии повреждённого ограждения, якобы подтверждающие правоту его слов.

Ранее, 19 августа, заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач в вечерней программе телеканала TVN24 обвинил власти Белоруссии в провоцировании миграционного кризиса на границе, назвав его «политической операцией» белорусского лидера Александра Лукашенко.

По словам польского министра, Минск якобы цинично использует нелегальных мигрантов в качестве живого щита и «как инструмент политического давления на Варшаву». По мнению Пшидача, попытка нелегалов пересечь границу Польши — это «провокация белорусских служб», и Варшава ожидает изменения в такой политике Белоруссии.

Вместе с тем бывший глава внешнеполитического ведомства Польши Витольд Ващиковский ранее также выступил с претензиями в адрес Москвы, фактически обвинив главу МИД России Сергея Лаврова в подготовке миграционного кризиса.

К таким выводам Ващиковский пришёл после того, как глава российского МИД побывал 17 августа в Калининграде, где выступил с предложением возобновить безвизовые поездки между самым западным регионом России и Польшей. В словах Лаврова экс-министр увидел скрытую угрозу и решил, что так Москва якобы хочет открыть через свой анклав доступ беженцам из Афганистана и других стран в республику.

По мнению Ващиковского, таким предложением «он (Лавров. — RT) хочет дестабилизировать нашу часть Европы, где в последние годы удалось добиться стабильности благодаря присутствию американских сил». Об этом польский экс-министр заявил 18 августа в интервью интернет-изданию wPolityce. Однако какая связь между возобновлением упрощённых поездок россиян и поляков с Афганистаном, Ващиковский не пояснил.

Миграционное противостояние

Напомним, помимо Варшавы, вину на Минск за неконтролируемое прибытие нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии возлагает и Вильнюс. 6 августа Польша и Литва призвали Евросоюз применить более жёсткие меры воздействия в отношении Белоруссии в связи с якобы спровоцированным Минском миграционным кризисом в регионе. Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министров Литвы и Польши Ингриды Шимоните и Матеуша Моравецкого, о содержании которого информировала пресс-служба литовского правительства.

В заявлении также отмечалось, что обе страны твёрдо придерживаются позиции о необходимости жёсткого и решительного ответа на действия белорусских властей и всех, кто участвует в организации переброски нелегалов.

В то же время президент Белоруссии категорически отрицает все обвинения. Во время встречи с журналистами и представителями общественности 9 августа Лукашенко потребовал от соседних стран выложить соответствующие «факты на стол».

«Да, мы вылавливали почти каждого. За год, как они (в ЕС. — RT) говорят, 80 человек преодолели эту границу. Сейчас уже за это время — около пяти тысяч. Они не знают, что с ними делать... Вот они сейчас и зашумели», — отметил Лукашенко.

При этом Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии регулярно сообщает, что Польша и Литва оказывают давление на беженцев и применяют по отношению к ним физическое насилие.

16 августа ведомство информировало, что на участке белорусской пограничной заставы «Молодечненская» были обнаружены несколько групп мигрантов — граждан Индии и Кубы, которых жестоко избили литовские силовики, а затем «силой выпроводили» на линию границы с Белоруссией.

«У всех беженцев на теле следы жестоких побоев, ссадины и открытые кровоточащие раны. По словам иностранцев, литовцы обходились с ними бесчеловечно, подвергая насилию и пыткам», — говорилось в пресс-релизе ГПК.

Через два дня Государственный пограничный комитет сообщил, что польские правоохранители доставили большую группу мигрантов на нескольких военных транспортных средствах к белорусской границе и попытались их насильно вытеснить на территорию Белоруссии.

«Беженцы, среди которых в основном граждане Афганистана, открыто заявили представителям польской стороны о намерении подать прошения о предоставлении убежища и отказываются пересекать границу в Беларусь. Также в знак протеста беженцы организовали стихийный лагерь на территории Польши», — отмечалось в сообщении белорусского Госпогранконтроля.

19 августа ГПК вновь заявил, что белорусские пограничники обнаружили четырёх граждан неславянской внешности, которых «насильно вытесняли на территорию» Белоруссии.

«Мигранты пояснили, что польские пограничники доставили их к польско-белорусской границе. Иностранец с явными признаками инвалидности выглядел измождённым и жаловался на недомогание. Для оказания неотложной медицинской помощи пограничники вызвали медиков», — говорилось в пресс-релизе пограничной службы.

На следующий день ведомство сообщило, что польские силовики «продолжают удерживать группу беженцев», которую они ранее доставили к белорусской границе.

«Для оказания помощи к лагерю беженцев с польской стороны прибывали представители общественных и иных организаций. Также осветить ситуацию пытались польские СМИ. Однако все их требования о допуске к мигрантам остались без внимания. Польские силовики жёстко блокируют любые попытки журналистов и представителей общественных организаций подойти к группе беженцев. В это же время измождённые люди, просящие защиты в Польше, по-прежнему остаются на границе», — говорится в сообщении.

«Суть обвинений абсурдна»

По словам главного научного сотрудника Института Европы РАН Николая Межевича, если раньше Варшава вместе со своими литовскими коллегами подвергала нападкам по теме миграционного кризиса только Минск, то теперь Польша решила «притянуть сюда за уши и мнимую роль Москвы». По его словам, «суть обвинений польских властей абсурдна, а заявления голословны и ни на каких фактах не основаны».



«Глава польского Минобороны совершенно искусственно приплетает сюда Россию. Если российская сторона поддерживает экономически и политически Минск, значит, она виновата в ситуации вокруг мигрантов на польско-белорусской границе, а по словам Ващиковского, ещё и пытается спровоцировать миграционный кризис на своей западной границе — такой изощрённой логике властей Польши можно только позавидовать», — сказал он в разговоре с RT.

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Как подчеркнул Межевич, за счёт обвинений в адрес Москвы Варшава хочет хайпануть на миграционной проблеме.

«Все вопросы Варшава должна решать в диалоге с Минском, но она от этого отказывается и сыплет новыми необоснованными обвинениями, к тому же почему-то и в адрес Москвы. Добавляя искусственно в миграционную историю такого крупного и мощного игрока как Россия, Польша стремится сделать Москву ответственной за происходящее на границе», — сказал аналитик.

Как пояснил профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в беседе с RT, выдвигая обвинения Москве в своих же миграционных проблемах, Варшава считает, что действует по принципу повышения ставок.

«За счёт этого она хочет подкрепить свой статус главного союзника США в Европе и передовой силы в ЕС. Абсурдно это или нет, в Варшаве данное обстоятельство никого не интересует, о логичности тех или иных обвинений никто даже не задумывается. Важно сорвать пропагандистский куш здесь и сейчас, а также использовать его в своих целях», — считает эксперт.

В частности, раздувая скандал вокруг миграционного кризиса и выступая инициатором конфронтации с Белоруссией, а теперь и с Россией, Польша хочет получить бонусы от Евросоюза, полагает Евстафьев.

«Например, дополнительное финансирование, деньги на обустройство границ и другие преференции. Кроме того, Варшава хотела бы присвоить себе право быть главным переговорщиком с Минском от ЕС», — добавил аналитик.

В свою очередь, политолог Александр Асафов отметил в комментарии RT, что, выдвигая новое и «крайне несостоятельное» обвинение против Москвы, Польша в очередной раз доказывает, что её власти готовы «при любом удобном или неудобном случае» обвинять Россию во всех бедах.

«Из Москвы Варшава традиционно делает виновницу. При этом кто сломал ограждение на польско-белорусской границе — вопрос открытый, это мог сделать кто угодно. Но привязка этой ситуации к России идёт в рамках стандартной польской политической риторики, которая вряд ли изменится в обозримой перспективе», — заключил эксперт.