Министр обороны Польши обвинил Россию и Белоруссию в миграционном кризисе

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Минск и Москву в миграционных проблемах на границе страны.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Проблема на польско-белорусской границе — это грязная игра Лукашенко и Кремля. Повреждение забора — также результат деятельности белорусских спецслужб», — написал он.

Ранее белорусские власти сообщили о том, что Польша начала доставлять нелегалов к границе страны. По информации Госпогранкомитета республики, один из таких инцидентов произошёл вблизи заставы Беляны в Гродненской области.