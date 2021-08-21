Министр обороны Польши обвинил Россию и Белоруссию в миграционном кризисе

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Минск и Москву в миграционных проблемах на границе страны.
Министр обороны Польши обвинил Россию и Белоруссию в миграционном кризисе
  • Reuters

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Проблема на польско-белорусской границе — это грязная игра Лукашенко и Кремля. Повреждение забора — также результат деятельности белорусских спецслужб», — написал он.

Ранее белорусские власти сообщили о том, что Польша начала доставлять нелегалов к границе страны. По информации Госпогранкомитета республики, один из таких инцидентов произошёл вблизи заставы Беляны в Гродненской области.

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