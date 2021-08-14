«Целенаправленная транспортировка»: как власти Польши и Литвы выдворяют мигрантов в Белоруссию

Белорусские власти сообщили о том, что Польша начала доставлять нелегалов к границе страны. По информации Госпогранкомитета республики, один из таких инцидентов произошёл вблизи заставы Беляны в Гродненской области. Ранее попытки выдворить беженцев в Белоруссию происходили на границе с Литвой. Причём прибалтийские пограничники нередко применяли насилие в отношении иностранцев, заставляя их покидать пределы страны. Несмотря на это, власти ЕС игнорируют факты издевательств над нелегалами. Как полагают эксперты, Брюссель де-факто потворствует политике Варшавы и Вильнюса в миграционном вопросе, рассчитывая таким образом создать новый рычаг давления на Минск.

Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии заявил, что Польша начала доставлять мигрантов к белорусской границе. Об одном из инцидентов вблизи пограничной заставы Беляны (неподалёку от Гродно) сообщила пресс-служба ведомства.

«Сегодня, 13 августа, со стороны Польши к белорусской границе была организованно доставлена группа иностранцев. Случай произошёл на участке пограничной заставы Беляны. Стоит отметить, что автомобиль (который доставил иностранцев к границе. — RT) такого типа не используется польскими пограничниками, а принадлежит Вооружённым силам Польши», — говорится на сайте ГПК.

На кадрах видеозаписи, которые распространили белорусские пограничники, видно, как из грузовика тёмно-зелёного цвета выходит группа беженцев со смуглым цветом кожи.

Белорусские власти пока не комментируют намерения польской стороны. Однако опрошенные RT эксперты склоняются к тому, что Варшава, известная своим жёстким отношением к вопросам незаконной миграции, пытается избавиться от беженцев, отправляя их в сторону Белоруссии.

«Политика Польши носит националистический характер. Эта страна, несмотря на членство в ЕС, стремится оставаться моноэтническим государством. Мигранты этому, естественно, мешают, и потому Варшава не стесняется в выборе способов их выдворения», — пояснил в беседе с RT старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис.

«Под угрозой применения оружия»

Последнее время польские власти регулярно сообщают о задержании десятков беженцев, переходящих границу со стороны Белоруссии, и считают, что Минск намеренно способствует увеличению притока нелегалов. С аналогичными обвинениями выступают и в соседней Литве.

В начале августа главы правительств Польши и Литвы сделали совместное заявление, в котором назвали нелегальную миграцию «оружием политического давления режима Лукашенко на ЕС и его отдельные государства-члены». В связи с этим премьер-министры двух республик призвали Брюссель ужесточить санкции против Минска.

Мигранты, привезённые к границе с Белоруссией, грузовиком польских ВС

© Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Как полагает Маргулис, Варшава и Вильнюс преследуют одну и ту же цель в миграционном вопросе и стараются координировать свои действия.

«Обе страны ранее не сталкивались с таким наплывом мигрантов. В идеале они хотят получить от ЕС минимальные квоты на предоставление убежища нелегалам. Одновременно Польша и Литва превратили эту ситуацию в дополнительный повод для давления на официальный Минск, утверждая, что он специально направляет беженцев к ним», — пояснил Маргулис.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не отрицает проблему наплыва стремящихся в Европу мигрантов, однако отвергает подозрения в «перекидывании» нелегалов. На прошедшей 9 августа встрече с журналистами и представителями общественности он потребовал от соседних стран выложить соответствующие «факты на стол».

«Да, мы вылавливали почти каждого. За год, как они (в ЕС. — RT) говорят, 80 человек преодолели эту границу. Сейчас уже за это время — около пяти тысяч. Они не знают, что с ними делать... Вот они сейчас и зашумели», — сказал Лукашенко.

При этом, добавил белорусский лидер, литовцы часто позволяют себе бесцеремонное поведение вблизи границы. Как заявил Лукашенко, силовики соседнего государства «внаглую» подъезжают на автомобилях к границе, пытаясь её нарушить и спровоцировать конфликт с сотрудниками ГПК.

По словам сотрудника Института философии Национальной академии наук Белоруссии Петра Петровского, инциденты с доставкой мигрантов к белорусской границе происходили и ранее, причём нередко нелегалы оказывались жертвами насилия со стороны представителей Литвы.

«Действия Литвы на этот счёт ужасающие. Это политика запугивания, устрашения и террора. Хотя обязательства в рамках ЕС предполагают безопасное размещение нелегалов и последующее цивилизованное рассмотрение их документов и заявок на предоставление убежища. Политика Вильнюса противоречит так называемым европейским ценностям», — отметил Петровский в комментарии RT.

По данным ГПК, несколько тревожных инцидентов произошло во второй половине июля в районе ответственности военнослужащих заставы «Геранены» Лидского погранотряда.

Так, сотрудники ГПК обнаружили лиц, представившихся гражданами Ирака. Они рассказали, что, когда они находились на территории Литвы, местные силовики избивали их дубинками, не давали пищи и воды, требуя показаний «о подкупе белорусских пограничников за помощь в нарушении границы».

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«Сразу после допроса, как пояснили иракцы, правоохранители привезли их к государственной границе и под угрозой применения оружия заставили уйти на территорию Белоруссии», — рассказали в ГПК.

4 августа агентство БЕЛТА со ссылкой на пограничников сообщила о гибели молодого человека неславянской внешности, который был обнаружен в районе населённого пункта Бенякони (Гродненская область). Белорусские военнослужащие пытались оказать мужчине первую помощь, но он скончался на месте.

Позже на участке пограничного поста «Клевица» в Гродненской области была замечена группа из 32 человек: литовцы привезли их к границе, а затем с применением физической силы и угрожая оружием насильно доставили к участку границы с Белоруссией.

«Представители литовской погранслужбы, увидев наряд с белорусской стороны, выждали некоторое время и забрали часть группы мигрантов. Полагаем, что Литва следует тактике целенаправленной транспортировки групп беженцев с одного участка на другой», — подчёркивают в Госпогранкомитете Белоруссии.

10 августа пресс-служба ГПК разместила видеозапись, на которой видно, как литовские пограничники несут на импровизированных тканевых носилках беременную женщину без сознания и оставляют её на линии границы. Ведомство квалифицировало действия литовских коллег как «преднамеренное оставление человека в опасности без возможности получения необходимой медицинской помощи».

Беременная женщина, которую литовские пограничники отнесли к границе Белоруссии

© Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

«Органами пограничной службы на месте оказана первая помощь. Иностранка в тяжёлом состоянии доставлена в Поставскую центральную больницу. Её состояние расценивается как тяжёлое, характеризующееся в том числе признаками истощения. Кроме того, в Литве с ней находились трое детей, которые также доставлены в медучреждение для осмотра», — отмечается на сайте Госпогранкомитета Белоруссии.

В ГПК подчеркнули, что поведение литовских силовиков противоречит «всем законам и человеческим ценностям».

В ходе встречи с журналистами Лукашенко назвал «мерзавцами» литовских силовиков, которые издеваются над мигрантами и насильно заставляют их уходить в Белоруссию.

«Это же мерзавцы. Человек умирает. Вот он лежит на границе. Мы не можем подойти, потому что он оттуда бежит. Мы не можем нарушить границу... Это что такое, когда у тебя на глазах умирает человек и просит помощи?» — заявил Лукашенко, рассказывая об одном из случаев агрессивного выдворения беженца в Белоруссию.

«Деление мигрантов на сорта»

Как считают в Минске, действия литовцев «направлены исключительно на сокрытие фактов неправомерного выдворения иностранцев, стремящихся в Евросоюз». При этом европейские правозащитники игнорируют факты жестокости литовских властей.

Ситуация не изменилась и после посещения Литвы еврокомиссаром Илвой Йоханссон. Гостья из Брюсселя прибыла в республику в начале августа для оценки обстановки с нелегалами.

«Йохансон посетила Литву, когда уже были известны случаи издевательств литовцев над мигрантами, и ни слова не сказала о трагических происшествиях. Кстати, в Греции она осуждает проявления жёсткого отношения к беженцам, но на антигуманную политику Польши и Литвы закрывает глаза, фактически потворствуя насилию», — подчеркнул Пётр Петровский.

Лагерь мигрантов на литовско-белорусской границе

РИА Новости

© Вальдемар Довейко

По мнению эксперта, подобным поведением Брюссель продемонстрировал «деление мигрантов на сорта». За беженцев, которые приезжают с юга, власти ЕС заступаются, а с нелегалами, прорывающимися из Белоруссии, разрешают обращаться как угодно, рассуждает Петровский.

«Такой снобизм ЕС — составная часть борьбы против официального Минска. Подобным отношением к проблеме Брюссель в очередной раз подтвердил, что права человека для него — это просто идеологическая дубинка для тех, кто не согласен с его политикой», — сказал эксперт.

Сергей Маргулис также обратил внимание на двойные стандарты политики ЕС в вопросах миграции. По его словам, в Брюсселе прекрасно осознают, что приток нелегалов из Белоруссии несопоставим с количеством беженцев, прибывающих в южноевропейские страны. Однако в Брюсселе предпочитают сильнее давить на Минск.

«На самом деле основная миграционная угроза для ЕС находится на юге. Это очевидно, исходя из численности прибывающих туда мигрантов. То, что мы сейчас наблюдаем, — это проявление двойных стандартов и лицемерия Брюсселя, который даёт карт-бланш Литве и Польше на практически любые меры против мигрантов, лишь бы усложнить жизнь Белоруссии», — подытожил Маргулис.