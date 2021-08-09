«Подавитесь ими»: Лукашенко ответил на введение новых санкций в отношении Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя британские санкции в отношении республики, назвал власти Великобритании американскими прихвостнями. О новых рестрикциях в отношении республики стало известно в ходе «Большого разговора с президентом», в рамках которого белорусский лидер ответил на вопросы журналистов и экспертов. Выступление президента продлилось более восьми часов. За это время он обсудил с участниками встречи в том числе прошлогодние протесты в Белоруссии, санкционное давление на республику и отношения с Россией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя британские санкции в отношении республики, назвал власти Великобритании «американскими прихвостнями».

Во время выступления Лукашенко в рамках «Большого разговора с президентом» стало известно, что Великобритания ввела пакет торговых, финансовых и авиационных ограничений против Белоруссии. В частности, рестрикции направлены на запрет полётов и посадок самолётов белорусских авиаперевозчиков в королевстве.

«Сегодня экономические санкции кто введёт? Великобритания? Господь с вами. Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Прихвостни американские. Извините, я не вам лично говорю», — ответил Лукашенко на вопрос журналиста на пресс-конференции.

«Санкции — вводите. Поживём — увидим, к чему это приведёт. Если вы не образумитесь», — заключил глава белорусского государства.

Среди прочего новые ограничительные меры запрещают предоставлять техническое обслуживание авиапарку президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Кроме того, Лондон ввёл торговые ограничения на белорусские калийные удобрения, нефтепродукты, товары для производства сигарет, товары и технологии двойного назначения.

Как уточняется, целью этих мер служит «сокращение доходов, поступающих режиму Лукашенко».

Помимо этого, Британия вводит финансовые ограничения, запрещающие покупку ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных белорусским государством и государственными банками республики, а также их кредитование.

В заявлении главы британского МИД Доминика Рааба утверждается, что «режим Лукашенко продолжает крушить демократию и нарушать права человека».

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Впоследствии также стало известно, что США расширили санкции против Белоруссии «в связи с текущими угрозами национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США, исходящими от белорусского режима». Наряду с этим ограничения против Минска утвердила Канада. Они коснутся нефтепродуктов и продукции калийной промышленности Белоруссии.

Добавим, что в ходе своего выступления Лукашенко также высказался о возможности введения ответственности за призыв к утверждению санкций против Белоруссии. Он рассказал, что этот вопрос уже поднимался на государственном уровне, но полученное главой республики заключение на этот счёт его не удовлетворило.

«Я честно скажу, я получил заключение, которое меня не удовлетворяет. Мол, у нас в законодательстве уже есть эти нормы. Ну хорошо, пусть будет масло масляное. Давайте прямо напишем — противодействие и наказание за призывы к санкциям. Давайте так и напишем», — сказал Лукашенко.

Он сказал, что вернул документ на доработку, чтобы выработать конкретные изменения в закон и внести его на рассмотрение парламента.

Лукашенко ответил на вопросы

«Большой разговор с президентом» продлился 8 часов 15 минут. Прежний рекорд был установлен год назад, когда Лукашенко пробыл в эфире 7 часов 25 минут.

Лукашенко в ходе программы упомянул, что в скором времени на посту главы государства его может сменить другой человек.

«Я не понимаю, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом — я это пока не представляю. Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро. Только вы там не парьтесь в своей среде», — сказал Лукашенко.

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Он призвал участников конференции «не гадать», когда покинет пост президента, отметив, что это произойдёт «очень скоро».

По мнению Лукашенко, политические потрясения годичной давности продемонстрировали, что в Белоруссии есть порядка 15—20 человек, которые достойны возглавить страну.

«Они все на виду, кто может быть президентом. Эти дни мне показали, выкристаллизовались люди. Оказывается, у нас человек 15—20, которые могут вырасти в президенты», — пояснил Лукашенко.

Говоря о протестных акциях, которые прошли в Белоруссии год назад, президент высказал мнение, что эти мероприятия не носили мирный характер.

«Какие это мирные акции — взрывы, петарды и прочее? Оно ж видно, откуда летели. Скажете, что это в ответ на «жестокость»? Да нет, они принесли их туда. Ещё этой «жестокости» не было, столкновений. А они с этими боеприпасами туда пришли. Заточки, ножи, прочая взрывчатка. Они зачем это туда принесли, на мирные акции? Поэтому мирными акциями там не пахло», — сказал он.

По его словам, Белоруссия прошла «испытание на национальное единство».

«Знаем, у нас есть всё для того, чтобы этот период в своей новейшей истории пройти достойно. Есть народ, думающий, образованный, преданный интересам суверенной Беларуси. Есть всеобщее понимание, что в сфере национальных интересов мы все смотрим в одном направлении — государственном», — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что 2021 год был объявлен Годом народного единства потому, что белорусы смогли сохранить страну в борьбе за свой выбор исторического пути и своих перспектив.

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Кроме того, в ходе конференции Лукашенко рассказал, что попросил Россию помочь белорусской стороне с получением кредита через Евразийский банк развития.

«Если бы россияне нам помогли с кредитованием через Евразийский этот банк, благодарны были бы. Исключительно в связи с пандемией», — сказал он.

Как пояснил Лукашенко, Белоруссия рассчитывала на помощь в размере около $1 млрд от Международного валютного фонда для преодоления последствий пандемии. Однако, отметил президент, этому помешала белорусская оппозиция, призывавшая не спонсировать режим.

«А эти деньги — под COVID-19. Уже полтора миллиарда истратили на лечение людей. Это была бы хорошая поддержка. Не выделили», — сообщил белорусский президент.

Помимо прочего, Лукашенко рассказал, когда Минск признает Крым российским.

«Когда последний олигарх в России признает Крым и начнёт поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет», — заявил белорусский лидер.

Он также упомянул вопросы интеграции с Россией. Лукашенко подчеркнул, что этот процесс возможен только без потери государственности и суверенитета. Белорусский лидер исключил возможность вхождения республики в состав РФ.

«Когда я слышу эти намеки о вхождении в состав России, я всегда думаю головой Путина, что нужна ещё одна головная боль России? Нет. Именно так президент России это и понимает», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что для интеграции и совместного развития в экономике «не надо брать кого-то и включать в состав».