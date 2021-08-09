Лукашенко: Минск готов к международному расследованию инцидента с Ryanair

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов к международному расследованию инцидента с экстренной посадкой в белорусской столице рейса авиакомпании Ryanair.
Лукашенко: Минск готов к международному расследованию инцидента с Ryanair
  • © Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Мы открыты для расследования, что же вы не приехали расследовать, мы же американцев пригласили. Факты на стол, руки на стол, приезжайте. Мы вот сидели, руки на столе, идите, смотрите, докажите, что Лукашенко посадил этот самолёт. А вы не едете расследовать», — приводит ТАСС его слова.

Ранее стало известно, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) представит доклад по инциденту с посадкой самолёта Ryanair в Минске 13 сентября.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

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