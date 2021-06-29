ИКАО представит доклад по инциденту с посадкой самолёта Ryanair в Минске
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- AFP
Как сообщает агентство БЕЛТА, по результатам заседания совета ИКАО было принято решение продолжить расследование с целью установления фактов и представить доклад 13 сентября.
«Мы тесно взаимодействуем с ИКАО по расследованию с целью установления объективных обстоятельств произошедшего», — подчеркнул Сикорский.
Он также добавил, что «если бы организация опубликовала расшифровку информации с бортовых носителей самолёта Ryanair, то отпали бы все ложные доводы о неправомерности действий Белоруссии».
23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.