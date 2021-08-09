Лукашенко прокомментировал инцидент с Тимановской на Олимпиаде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал инцидент со спортсменкой Кристиной Тимановской на Олимпийских играх в Токио, которая ранее раскритиковала действия белорусских тренеров и отказалась возвращаться в Минск.

«Она бы сама этого не сделала, если бы ею не управляли», — приводит БЕЛТА его слова на встрече с журналистами.

Ранее Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м на Олимпийских играх в Токио. Позднее легкоатлетка попросила помощи у МОК, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без согласия.

2 августа в МИД Польши заявили о получении Тимановской гуманитарной визы. Власти Польши выдали гуманитарную визу и Арсению Зданевичу — мужу белорусской легкоатлетки.