Лукашенко прокомментировал инцидент с Тимановской на Олимпиаде
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«Она бы сама этого не сделала, если бы ею не управляли», — приводит БЕЛТА его слова на встрече с журналистами.
Ранее Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м на Олимпийских играх в Токио. Позднее легкоатлетка попросила помощи у МОК, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без согласия.
2 августа в МИД Польши заявили о получении Тимановской гуманитарной визы. Власти Польши выдали гуманитарную визу и Арсению Зданевичу — мужу белорусской легкоатлетки.