Двух белорусских тренеров лишили аккредитации на ОИ-2020 из-за ситуации с Тимановской

Тренеры сборной Белоруссии Артур Шимак и Юрий Моисевич были лишены аккредитации Игр в Токио и выселены из Олимпийской деревни из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

«В интересах благополучия белорусских спортсменов, которые ещё находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК отменил аккредитации двух тренеров — Шимака и Моисевича. Они немедленно покинули Олимпийскую деревню», — говорится в заявлении.

Напомним, Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м на Олимпийских играх в Токио. Позднее легкоатлетка попросила помощи у МОК, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без согласия.

2 августа в МИД Польши заявили о получении Тимановской гуманитарной визы. Власти Польши выдали гуманитарную визу также и Арсению Зданевичу — мужу белорусской легкоатлетки.

Ранее Тимановская заявила, что в Польше чувствует себя в безопасности.