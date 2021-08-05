Тимановская заявила, что в Польше чувствует себя в безопасности

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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выразила благодарность всем, кто помог ей безопасно добраться из Токио в Польшу.
Тимановская заявила, что в Польше чувствует себя в безопасности
  • © Instagram Кристины Тимановской

Об этом сообщает «Польское радио».

«С тех пор, как я здесь, я чувствую себя намного лучше. Я чувствую себя здесь в безопасности и знаю, что многие здесь меня поддерживают. Мой муж уже в пути в Польшу. Я жду и надеюсь, что уже сегодня вечером мы будем вместе», — заявила спортсменка.

Она не рассказала, намерена ли подавать документы на постоянное место жительства в Польше. Вместе с тем Тимановская отметила готовность вернуться в Белоруссию, когда почувствует себя там в безопасности.

В понедельник, 2 августа, в МИД Польши заявили о получении Тимановской гуманитарной визы. Власти Польши выдали гуманитарную визу также и Арсению Зданевичу — мужу белорусской легкоатлетки.

Ранее Тимановская сообщила, что её попытались насильно вывезти из Токио после жёстких слов в адрес спортивного руководства Белоруссии.

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